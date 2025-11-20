Dangbei participe au Black Friday et au Cyber Monday d’Amazon en France, avec des réductions jusqu’à 35 %

PARIS, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, leader innovant des technologies de projection intelligentes, participera au Black Friday et au Cyber Monday d’Amazon France, du 20 novembre au 1er décembre 2025. Les clients pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à 35 % sur les projecteurs les plus vendus de Dangbei, des modèles 4K phares aux solutions portables.

Des économies colossales

Dangbei DBOX02 – Projecteur laser ALPD 4K avec 2 450 lumens ISO pour une luminosité optimale en journée, avec Google TV et certification Netflix.

Maintenant à 1 099 € (au lieu de 1 499 €, soit 26,7 % de réduction).

Projecteurs home cinéma haut de gamme

Dangbei DBOX02 Pro – Projecteur laser 4K avec une luminosité ISO de 2 000 lumens, HDR10+, traitement d’image optimisé et support intégré pour les utilisateurs privilégiant une restitution fidèle des couleurs et une grande flexibilité d’installation.

Maintenant à 959 € (au lieu de 1 299 €, soit 26,2 % de réduction).

Dangbei MP1 Max – Projecteur 4K nouvelle génération Tri-Laser + LED avec une luminosité ISO de 3 100 lumens, une couverture des espaces couleurs BT.2020 de 110 % et une précision ΔE < 1, avec interface Google TV et certification Netflix. Le choix idéal pour les cinéphiles puristes de la couleur.

Maintenant à 1 499 € (au lieu de 1 899 €, soit 21,1 % de réduction).

Options légères et portables

Dangbei Atom – Projecteur laser ultra-fin d’une luminosité ISO de 1 200 lumens avec Google TV intégré. Léger mais puissant, il offre une image Full HD nette avec HDR10. Idéal pour une utilisation nomade, il est doté des fonctionnalités essentielles.

Maintenant à 597 € (au lieu de 739 €, soit 19,2 % de réduction).

Dangbei Freedo – Projecteur portable sans fil d’une luminosité ISO de 450 lumens avec support inclinable à 165° et certification Netflix. Il est parfait pour les soirées cinéma en plein air et pour la projection murale ou au plafond.

Maintenant à 369 € (au lieu de 499 €, soit 26,1 % de réduction).

Dangbei N2 mini – Projecteur natif 1080p avec support inclinable à 190° et Netflix intégré. Un choix compact pour un usage domestique, facilitant la projection au plafond ou sur un mur.

Maintenant à 169 € (au lieu de 219 €, soit 22,8 % de réduction).

Toutes ces offres sont disponibles en exclusivité dans la boutique Dangbei d’Amazon.fr.

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur de solutions de divertissement intelligent haut de gamme spécialisé dans les projecteurs. Approuvé par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, Dangbei allie technologie de pointe et design intuitif pour offrir des images époustouflantes et un son immersif, que ce soit pour le divertissement nomade ou à domicile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://us.dangbei.com/.

Contact presse :

Dangbei PR team

E-mail : pr@dangbei.com

Site Internet : us.dangbei.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39ae500d-172c-4555-889d-5bb3f8b1d5e4/fr



