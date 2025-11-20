Dangbei beteiligt sich an Amazons Black Friday und Cyber Monday in Deutschland mit Rabatten von bis zu 35 %





BERLIN, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 am Black Friday und Cyber Monday von Amazon Deutschland teilnehmen. Kunden können bis zu 35 % auf die beliebtesten Projektoren von Dangbei sparen, von Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.

Größte Ersparnis

Dangbei DBOX02 Pro – 4K-Laserprojektor mit 2000 ISO-Lumen, HDR10+, verfeinerter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-Ständer – für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible Platzierung legen.

Jetzt 959 € (36 % Rabatt, statt 1.499 €).



Flaggschiff-Heimkino-Projektoren

Dangbei DBOX02 – 4K-ALPD-Laserprojektor mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem Netflix.

Jetzt 1.099 € (31,3 % Rabatt, statt 1.599 €).

Dangbei MP1 Max – Tri-Laser + LED 4K-Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbraum und einer Genauigkeit von ΔE<1; Google TV mit lizenziertem Netflix. Die erste Wahl für Cineasten, die Wert auf Farbtreue legen.

Jetzt 1.499 € (25 % Rabatt, statt 1.999 €).

Leichte und tragbare Optionen

Dangbei Atom – Ultradünner Laserprojektor mit 1200 ISO-Lumen und integriertem Google TV. Er ist leicht und dennoch leistungsstark und liefert scharfes Full HD mit HDR10. Ideal für die Mobilität mit Kernfunktionen.

Jetzt 597 € (19,2 % Rabatt, statt 739 €).

Dangbei Atom Bundle – Enthält den Atom-Projektor sowie einen Ständer aus Aluminiumlegierung, der auf Langlebigkeit und eine Einstellung in mehreren Winkeln ausgelegt ist. Gleichbleibende 1200 ISO-Lumen und Google TV-System, mit zusätzlicher Flexibilität.

Jetzt 639 € (20 % Rabatt, statt 799 €).

Dangbei Freedo – Batteriebetriebener tragbarer Projektor mit 450 ISO-Lumen, einem 165°-Gimbal-Ständer und lizenziertem Netflix. Ideal für Filmvorführungen im Freien und Projektionen von Wand zu Decke.

Jetzt 369 € (26,1 % Rabatt, statt 499 €).

Dangbei N2 mini – Projektor mit nativer 1080p-Auflösung, 190°-Neigeständer und integriertem Netflix. Eine kompakte Lösung für den Heimgebrauch, die die Projektion an Decken oder Wänden vereinfacht.

Jetzt 169 € (22,8 % Rabatt, statt 219 €).

Alle Angebote sind ausschließlich im Dangbei Store auf Amazon.de erhältlich.

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter für intelligente Unterhaltungslösungen, der sich auf Projektoren spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit vereint Dangbei fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichem Design und bietet beeindruckende Bildqualität und immersiven Klang für die Unterhaltung zu Hause und unterwegs. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.dangbei.com/.

