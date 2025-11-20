Pranešimas apie AB Akola group 2025-2026 finansinių metų 3 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą investuotojams

 | Source: AB Akola Group AB Akola Group

2025 m. lapkričio 20 d. vyko AB Akola group vebinaras, kuriame įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika pristatė 2025–2026 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus.

Vebinaro įrašą (anglų kalba) galima pasižiūrėti „Nasdaq“ YouTube paskyroje čia:

https://youtu.be/USGF52A_nl8

Nuoroda į rodytą prezentaciją (anglų kalba):

https://www.akolagroup.lt/wp-content/uploads/2025/11/251120_AKO_3M_webinar_M.Sileika_final.pdf

Papildomą informaciją suteiks:

Mažvydas Šileika, AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403


Recommended Reading