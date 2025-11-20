Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2025

20. november 2025

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 3. kvartal 2025

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal 2025.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Fokus i 3. kvartal 2025 har været på undersøgelser omkring selskabets fremtid, særligt på erhvervelse af nye aktiviteter, gerne i samarbejde med nye aktionærer.

NewCap Holding A/S´ fremtid

Som oplyst senest i selskabets delårsrapport pr. 30. juni 2025, side 4, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 / 2025, undersøger bestyrelsen fortsat muligheder for erhvervelse af nye aktiviteter, herunder muligheden for udvidelse af koncernens kapitalgrundlag og derigennem optimere NewCaps aktionærers værdi af selskabet bedst muligt. Tiltag om koncernens fremtid har endnu ikke medført, at der har kunnet indgås en aftale, men bestyrelsen undersøger fortsat muligheder herfor.

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at et køb af nye aktiviteter og udvidelse af ejerkredsen i NewCap, er et mere værdifuldt alternativ til en likvidation.

Øvrige forhold

Som oplyst i selskabets delårsrapport pr. 30, juni 2025, side 4, havde NewCap Holding A/S et uafsluttet forhold med en tidligere leverandør, samt et forslag fra skat om ændring af momstilsvar for 2021-2024. Forholdet med en tidligere leverandør er nu endeligt afsluttet og har ikke medført en effekt på selskabets resultat. Forholdet omkring momstilsvar forventes at være færdigbehandlet i 1, kvartal 2026, mod tidligere oplyst i 4 kvartal 2025, som følge af skats sagsbehandlingstid.

Forventninger til årets resultat

Bestyrelsen oplyste i selskabets delårsrapport pr. 30. juni 2025 en justeret forventning til årets resultat før finansielle poster til niveauet DKK -2,5 til -3,0 mio., og at den største usikkerhed fortsat knytter sig til omkostninger til undersøgelse af muligheder for selskabets fremtid, samt de endelige udfald af skats vurdering af momstilsvar. Det er bestyrelsens vurdering, at denne forventning fortsat er gældende, herunder med de anførte usikkerheder.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil