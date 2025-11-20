Stella-Jones dévoile ses objectifs financiers 2026-2028 et présente ses plans de croissance future

Élargit sa vision d’être le fournisseur privilégié des sociétés de services publics et des exploitants de chemins de fer

Vise des ventes annuelles d’environ 4 milliards $ d’ici 2028, réalisables grâce à la base d’actifs actuelle

Entend maintenir une marge du BAIIA 1 élevée de 17,5 à 18,5 %

élevée de 17,5 à 18,5 % Introduit un objectif de croissance du BPA supérieur à 10 % afin de mieux s’aligner sur les objectifs stratégiques de la Société

Passe à une stratégie opportuniste de rachat d’actions, en ligne avec les priorités de croissance et les objectifs de levier financier





MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société »), un fabricant nord-américain de premier plan de produits d’infrastructure, dévoilera aujourd’hui ses objectifs financiers et ses priorités en matière d’allocation de capital pour la période 2026 à 2028, et présentera sa stratégie de croissance future, lors de sa Journée des investisseurs 2025, qui se tiendra à Toronto (Ontario).

« Notre exécution disciplinée et nos investissements rentables ont permis à Stella-Jones d’offrir des résultats de premier plan dans l’industrie, année après année », a déclaré Eric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « En nous appuyant sur une base solide de croissance constante et d’excellence opérationnelle, nous avons renforcé notre capacité à saisir de nouvelles occasions, à investir avec rigueur et à créer de la valeur durable pour nos parties prenantes. Ces priorités reflètent notre confiance dans la voie à suivre et notre engagement à générer une croissance rentable à long terme. »

« Nos acquisitions récentes dans de nouvelles gammes de produits, ainsi que dans des produits connexes, ont préparé le terrain pour la prochaine phase de notre croissance. Soutenue par un bilan solide, une équipe de direction chevronnée et une approche disciplinée axée sur la création de valeur, Stella-Jones est bien positionnée pour être le partenaire de choix des sociétés de services publics et des exploitants de chemins de fer à travers l’Amérique du Nord », a-t-il conclu.

Objectifs financiers 2026 à 2028

Stella-Jones introduit un cadre d’objectifs financiers sur trois ans, qui sera reconduit chaque année à partir de la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2026, afin de maintenir un horizon de trois ans.

Pour cette période prévisionnelle, la Société a adopté un objectif basé sur le BPA, remplaçant la mesure de rendement exprimée en dollars. Le BPA offre une vision plus comparable de la performance selon les différentes stratégies de déploiement du capital et s’aligne mieux sur la stratégie de croissance de la Société.

Les objectifs financiers sur trois ans pour la période 2026 à 2028 sont les suivants :

(en millions de dollars, sauf pour les pourcentages et les ratios) Objectifs financiers

2026-2028 Résultats

2023-20252 Ventes annuelles ~ 4 000 $ d’ici 2028 ~ 3 500 $ Croissance interne annuelle des ventes TCAC3 de 4 à 5 % TCAC3 de 4,5 % Marge du BAIIA1 17,5 à 18,5 % 17,9 %4 Bénéfice par action (BPA) TCAC3 de >10 % s.o. Remise de capital aux actionnaires : cumulatif s.o. 454 $

Stratégie d’allocation du capital

Durant la période prévisionnelle, la conversion du BAIIA en flux de trésorerie disponibles1 devrait rester conforme à la performance récente de la Société, ce qui représente un taux de conversion d’environ 50 %. Le solide profil de flux de trésorerie de Stella-Jones soutient sa stratégie d’allocation du capital, qui repose sur quatre priorités clés :

Dépenses d’immobilisation destinées à l’entretien : investissements d’environ 2,5 % des ventes annuelles, soit de 85 à 95 millions $ de dépenses en immobilisations par an; Occasions de croissance stratégique : investissements dans les immobilisations stratégiques et poursuite d’acquisitions créatrices de valeur; Dividendes : maintien d’un versement durable de dividendes, avec comme objectif un niveau correspondant à une fourchette de 20 % à 30 % du résultat par action déclaré du précédent exercice; et Rachats d’actions : rachats opportunistes, en ligne avec les priorités stratégiques et les objectifs de levier financier, offrant la flexibilité nécessaire pour saisir des occasions de croissance.





La Société demeure engagée à maintenir une cote de crédit de qualité investissement et un ratio de dette nette sur le BAIIA1 dans la fourchette de 2,0 x à 2,5 x, avec une flexibilité pour dévier temporairement afin de répondre aux besoins en fonds de roulement et aux investissements stratégiques.

Hypothèses clés

Les objectifs pour 2026 à 2028 reposent sur les hypothèses suivantes :

Les poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics affichent une croissance interne des ventes à un chiffre dans le milieu de la fourchette;

Les traverses de chemin de fer enregistrent une croissance interne des ventes à un chiffre dans le bas de la fourchette;

Le bois d’œuvre à usage résidentiel génère des ventes annuelles de 600 à 650 millions $;

Les acquisitions récentes contribuent à des ventes supplémentaires d’environ 225 millions $ d’ici 2028;

Exclusion de l’impact de toute activité de fusions et acquisitions réalisée après la publication du présent communiqué;

Le taux de change USD/CAD demeure conforme aux taux actuels.





Journée des investisseurs

Stella-Jones présentera en détail ses objectifs financiers pour 2026 à 2028 et exposera ses plans de croissance future en tant que fournisseur de premier plan pour les infrastructures essentielles en Amérique du Nord, lors de sa Journée des investisseurs. L’événement se tiendra en personne à Toronto (Ontario) pour les investisseurs institutionnels et les analystes financiers, et virtuellement pour toutes les autres parties intéressées. Il débutera à 9 h (heure normale de l’Est). Après la présentation, l’équipe de direction sera disponible pour répondre aux questions. La webdiffusion en direct sera accessible au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-049-290-204. Une présentation destinée aux investisseurs sera également disponible sur la page Relations avec les investisseurs – Événements et présentations du site Web de la Société. Un enregistrement sera accessible au même lien que la webdiffusion et dans la section Relations avec les investisseurs du site Web après l’événement.

1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué.

2 Douze derniers mois se terminant le 30 septembre 2025.

3 Taux de croissance annuel composé.

4 Exclut le gain avant impôts sur le règlement d’assurance comptabilisé en 2025 de 28 millions $. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses en bois traité, des poteaux en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations de nature prospective. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « voudraient », « hypothèses », « plan », « stratégie », « croire », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « objectif », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les mots et expressions semblables, visent à dénoter des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives englobent, sans s’y limiter, les objectifs financiers sur trois ans de la Société (y compris les ventes, la croissance annuelle des ventes, la marge du BAIIA, le bénéfice par action et la remise de capital aux actionnaires), la stratégie d’allocation du capital de la Société (incluant la conversion du BAIIA en flux de trésorerie disponibles, les dépenses d’immobilisation destinées à l’entretien, les occasions de croissance stratégique, le versement de dividendes et les rachats d’actions), la cote de crédit de qualité investissement de la Société et le ratio dette nette sur le BAIIA. Ces déclarations prospectives sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la Société ainsi que les attentes et les plans actuels de la direction (et pourraient ne pas convenir à d’autres fins). Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et comportent des risques et incertitudes connus et inconnus, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations de nature prospective. Ces éléments comprennent, entre autres : le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, la conformité réglementaire et environnementale, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives. Sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’exige, la direction de la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives afin de tenir compte de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements après la date des présentes.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ou « BAIIA », la marge du BAIIA et la dette nette sur le BAIIA sont des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) ou des ratios non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas prescrites par les Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (normes comptables IFRS) et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La direction considère que ces mesures non conformes aux PCGR constituent des informations utiles pour aider les investisseurs avertis à comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société, puisqu’ils fournissent une mesure supplémentaire de sa performance. La Société considère que le BAIIA et la marge du BAIIA constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction. La Société considère que la dette nette sur le BAIIA est un indicateur du levier financier de la Société.

Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du plus récent rapport de gestion de la Société, disponible à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société au www.stella-jones.com, afin d’obtenir une explication détaillée des mesures non conformes aux PCGR, des ratios correspondants et des autres mesures financières utilisés et présentés par la Société dans ce communiqué, ainsi qu’un rapprochement entre les mesures financières et ratios non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables aux PCGR.

Flux de trésorerie disponibles (FCF) et conversion du BAIIA en FCF

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins le remboursement des obligations locatives dans le cadre des activités de financement, les acquisitions d’immobilisations corporelles destinées à l’entretien, nettes du produit d’assurance des biens, et les acquisitions d’immobilisations incorporelles. La conversion du BAIIA en flux de trésorerie disponibles est définie comme les flux de trésorerie disponibles pour la période divisés par le BAIIA pour la période correspondante. La Société utilise ces mesures comme indicateur de la santé financière et de la liquidité de ses activités en mesurant la trésorerie disponible pour régler la dette et les obligations financières, investir dans des occasions de croissance et, éventuellement, remettre du capital aux actionnaires par le versement de dividendes ou le rachat d’actions ordinaires. Un rapprochement avec la mesure financière la plus directement comparable est présenté ci-dessous :

Rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation aux flux de trésorerie disponibles

(en millions de dollars) Douze derniers mois se terminant le

30 septembre 2025 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 513 Moins:​ Remboursement des obligations locatives dans le cadre des activités de financement 65 Dépenses en immobilisations corporelles destinées à l'entretien 114 Produit de l’assurance des biens (26 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles 10 Flux de trésorerie disponibles 350

Dépenses en immobilisations corporelles destinées à l'entretien et de croissance

La somme des dépenses en immobilisations corporelles destinées à l’entretien et de croissance représente le total des acquisitions d'immobilisations corporelles. La Société utilise les dépenses d’immobilisations destinées à l’entretien et à la croissance pour calculer respectivement l’investissement nécessaire pour maintenir le niveau actuel d’activité économique et l’investissement nécessaire pour augmenter le niveau actuel d’activité économique.

Le BAIIA et la marge du BAIIA pour les douze derniers mois se terminant le 30 septembre 2025

Le BAIIA et la marge du BAIIA pour les douze derniers mois se terminant le 30 septembre 2025 excluent le gain lié au règlement d’assurance. Il s’agit de mesures financières non conformes aux PCGR et de ratios non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas prescrites par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La direction utilise ces mesures non conformes aux PCGR afin de faciliter la comparaison de la performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre.

Un rapprochement avec la mesure financière la plus directement comparable est présenté ci-dessous :

Rapprochement du résultat d’exploitation avec le BAIIA excluant le gain lié au règlement d’assurance

(en millions de dollars) Douze derniers mois se terminant le

30 septembre 2025 Résultat d’exploitation 514 Dotation aux amortissements 140 BAIIA 654 Gain lié au règlement d’assurance 28 BAIIA excluant le gain lié au règlement d’assurance 626

