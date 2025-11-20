Consommation de cannabis et d’alcool chez les personnes aînées : et si nous ouvrions le dialogue ? 

MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La consommation de cannabis et d'alcool semble être un sujet largement absent des conversations entre les personnes aînées, leurs proches et les professionnel·les de la santé. Ce silence peut avoir des effets bien réels, notamment un manque d’information qui peut mener au maintien de fausses croyances ou à des comportements à risque. C’est le constat de l’ Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dans son nouveau rapport sur les habitudes de consommation, connaissances et perceptions des personnes aînées au sujet du cannabis et de l’alcool.

Un portrait de consommation qui appelle au dialogue

Alors que la consommation de cannabis est en légère hausse depuis 2014 et qu’une personne aînée sur 10 consomme de l’alcool quotidiennement, un nouveau sondage en ligne, mené par Léger et mandaté par l’ASPQ en novembre 2024 auprès de 654 Québécois·es de 50 ans et plus consommant du cannabis ou de l’alcool révèle que :

Le motif de consommation le plus fréquemment mentionné par les personnes interrogées tant pour l’alcool (71 %) que pour le cannabis (49 %) est la recherche de plaisir .

que pour le cannabis est la . Près de la moitié des personnes interrogées qui consomment de l’alcool s’informent rarement ou jamais des effets et des risques, et 48 % d’entre elles croient toujours que « boire du vin est bon pour le cœur ».

qui consomment de l’alcool s’informent rarement ou jamais des effets et des risques, et croient toujours que « boire du vin est bon pour le cœur ». 45 % des personnes interrogées qui consomment du cannabis rapportent en consommer souvent ou parfois avec des médicaments prescrits et 48 % en consomment avec de l’alcool.





Or, la consommation chez cette tranche d’âge reste taboue. Selon ce sondage Léger, seulement 2 % des personnes répondantes solliciteraient de l’aide professionnelle alors qu’elles en ressentent le besoin concernant leur consommation d’alcool et seulement 7 % concernant leur consommation de cannabis. Pas plus de 7 % des aîné·es qui consomment de l’alcool et 15 % consommant du cannabis affirment qu’un médecin ou le personnel infirmier ait abordé le sujet avec elles.

Normaliser le dialogue pour une consommation éclairée

Le rapport met en lumière une volonté claire chez les personnes aînées : recevoir de l’information crédible, neutre et non infantilisante sur les effets du cannabis et de l’alcool sur leur santé. Elles demandent des outils simples et concrets pour faire des choix libres et éclairés sur leur consommation.

« L'âgisme et la stigmatisation privent trop souvent les personnes aînées d’informations essentielles et d’échanges bienveillants nécessaires pour réfléchir à leurs habitudes de consommation de manière éclairée. Il est crucial d’aborder ces sujets de manière proactive et respectueuse », affirme Alexane Langevin, chargée de projet en substances psychoactives à l’ASPQ. « Normaliser le dialogue est la première étape pour réduire les risques associés à la consommation de cannabis et d’alcool auprès de toute tranche d’âge », ajoute-t-elle.

Pour l’ASPQ, outiller les aîné·es, leurs proches et les professionnel·les est essentiel pour que chaque personne aînée puisse être accompagnée, et ainsi, réduire les risques liés à leur consommation.

En cas de doute sur votre santé, contactez Info-Santé au 811 (24 h/7 j). En cas d’urgence, composez le 911. Pour toute question sur la consommation de cannabis, d’alcool ou d’autres substances, contactez Drogue : Aide et Référence au 1 800 265-2626 (24 h/7 j).

Le projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées

Depuis 2024, l’ASPQ a pris l’initiative de piloter le projet Cannabis et Alcool : soutenir des choix éclairés chez les personnes aînées avec le soutien financier des Directions de santé publique de la Montérégie et de la Capitale-Nationale et la collaboration de l’Institut universitaire sur les dépendances. Ce rapport de sondage constitue une des étapes clés du projet pour mieux cerner les besoins des personnes aînées en matière de consommation de cannabis et d’alcool afin de développer des actions de prévention adaptées à leurs réalités.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ est une association autonome regroupant citoyen·nes et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et à tous, s’assure aussi de garder la population québécoise en santé par la prévention. Notre organisation conseille, enquête, sensibilise, mobilise des acteurs et actrices et émet des recommandations basées sur les données probantes, des consensus d’expert·es, l’expérience internationale et l’acceptabilité sociale. www.aspq.org .