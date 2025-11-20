Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping (edaspidi: „TS Shipping“) nõukogu kutsus vastastikusel kokkuleppel juhatusest tagasi juhatuse liikme Damir Utorovi, tema volitused lõppevad 30. novembril 2025.

Damir Utorov alustas tööd TS Shippingus 2013. aasta mais ning on vastutanud jäämurdja Botnica prahtimise ja projektipõhiste tööde elluviimise eest. Alates 06.juulist 2023 on ta olnud TS Shippingu juhatuse liikme rollis.

TS Shipping nõukogu tänab Damir Utorovit tema senise panuse eest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimisel erinevates projektides. Damiri kogemus on toonud ettevõttesse mitmeid rahvusvahelisi kontakte ja taganud häid partnerlussuhteid klientidega.

TS Shipping nõukogu tegeleb uue juhatuse liikme värbamisega.

TS Shippingu juhatus on kaheliikmeline, sinna kuulub veel juhatuse esimees Vahur Ausmees.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.