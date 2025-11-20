SIV Credit Fund slhf. - Birting lýsingar

SIV Credit Fund slhf., kt. 691123-1700, Ármúla 3, 108 Reykjavík, Íslandi, hefur birt lýsingu sem samanstendur af verðbréfalýsingu dagsettri 17. október 2025, útgefandalýsingu dagsettri 17. október 2025 og samantekt auk viðauka dagsettum 18. nóvember 2025 (saman nefnt lýsingin). Lýsingin, sem staðfest hefur verið af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, er birt í tengslum við umsókn um töku skuldabréfaflokksins SCF 24 1 til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf.
Lýsingin er á íslensku og er birt á rafrænu formi á vef Íslenskra Verðbréfa hf., rekstraraðila SIV Credit Fund slhf., https://iv.is/siv-credit-fund/.
Nasdaq Iceland hf. hefur staðfest töku skuldabréfa í flokknum SCF 24 1 að nafnverði 8.134.872.374 íslenskra króna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Fyrsti viðskiptadagur er þann 20 nóvember 2025. Sjá nánar tilkynningu frá Nasdaq Iceland hf., dags. 19. nóvember 2025.
Frekari upplýsingar veitir Þorkell Magnússon, thorkell@iv.is
Viðhengi:
Útgefandalýsing 17. október 2025
Verðbréfalýsing 17. október 2025
Viðauki 18.11.2025 við útgefandalýsingu