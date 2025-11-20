UgoWork se classe au palmarès nord-américain Technology Fast 500™ de Deloitte 2025

QUÉBEC, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, fournisseur canadien de solutions de batteries lithium-ion spécialisé dans l’industrie de la manutention, figure parmi les entreprises reconnues au sein du classement Deloitte Technology Fast 500™ , où elle occupe le 133e rang . Cette distinction souligne la progression remarquable de l’entreprise au cours des dernières années et reflète la confiance que lui témoignent de plus en plus d’acteurs du marché. En plus de cette reconnaissance nord-américaine, UgoWork s’est aussi classée au 39e rang du programme canadien Technology Fast 50™, ce qui témoigne de son dynamisme sur son marché local et confirme la solidité de sa vision à long terme.

La croissance d’UgoWork repose sur une expansion constante et la fidélité de clients de longue date. Parmi les jalons récents, notons le développement d’une nouvelle ligne d’assemblage aux États-Unis. Ce virage stratégique renforce la capacité de l’entreprise à servir ses clients de manière plus locale, tout en soutenant son plan d’expansion à l’échelle nord-américaine.

Philippe Beauchamp, PDG d’UgoWork, a déclaré : « Cette reconnaissance a une signification particulière pour nous. Elle reflète la confiance que nos clients continuent d’accorder à notre équipe et à nos solutions. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants. Leur appui nous pousse à offrir des technologies et un service qui leur permet d’exceller, jour après jour. Pour la suite, nous restons engagés à élever les standards des solutions énergétiques pour la manutention, et à faire progresser chaque organisation qui nous fait confiance. »

« Le classement de cette année met en lumière à la fois des chefs de file établis et des entreprises en pleine percée », a affirmé Wolfe Tone, leader du portefeuille Deloitte Private & Emerging Clients aux États-Unis et associé chez Deloitte Tax LLP. « Plus de la moitié des lauréats ont déjà fait parti du classement, mais la majorité du top 10 figure au palmarès pour la première fois. Cela démontre la capacité des entreprises bien ancrées à se maintenir, tout en soulignant la montée rapide de nouveaux innovateurs dans des secteurs clés. Comme les années précédentes, les entreprises privées dominent, ce qui souligne leur agilité face aux marchés concurrentiels et leur capacité à atteindre des taux de croissance exceptionnels à trois ou même quatre chiffres. »

Traduction libre de la citation originale, fournie en anglais par Deloitte.

À propos du palmarès Deloitte Technology Fast 500 de 2025

Le palmarès Deloitte Technology Fast 500, qui en est à sa 31e édition, présente les 500 entreprises affichant la plus forte croissance dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, des technologies financières et des technologies de l’énergie, en Amérique du Nord. Il comprend des entreprises publiques et privées. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de la croissance de leurs revenus d’exploitation entre les exercices 2021 et 2024, exprimée en pourcentage.



Pour être admissibles, les entreprises doivent détenir une technologie ou une propriété intellectuelle exclusive qui contribue de façon significative à leurs revenus. Elles doivent avoir généré un revenu d’exploitation d’au moins 50 000 $ US lors de l’année de référence et de 5 millions $ US ou plus lors de l’année courante, avec un taux de croissance d’au moins 50 %. Elles doivent aussi être en activité depuis un minimum de quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord (Canada ou États-Unis).

À propos d'UgoWork

UgoWork a pour mission d’éliminer le gaspillage énergétique dans l’industrie de la manutention. Nous développons des batteries lithium-ion intelligentes et des infrastructures de recharge conçues pour les environnements d’entrepôt les plus exigeants. Au-delà des produits, nous relevons tous les défis énergétiques : compréhension de la consommation électrique et des contraintes du réseau électrique, optimisation de la durée de vie des actifs et transitions de flotte à grande échelle.

Notre intégration verticale nous permet de contrôler chaque étape, de la fabrication au déploiement, jusqu’au service et à la formation, y compris une intégration simple et rapide avec vos systèmes de gestion interne. Certifiées UL et approuvées par les fabricants d’équipement d’origine (OEM), nos solutions sont reconnues pour leur simplicité d’utilisation et leur sécurité.

Depuis notre siège social au Québec, au Canada, nous alimentons certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 et du Fortune 500 en Amérique du Nord—leur permettant de ne plus avoir à se soucier de l’énergie de leur flotte de chariots élévateurs. Pour en savoir plus : ugowork.com

ugowork.com

DEMANDE DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94f0232f-068d-42e4-912e-e9b3807a027f/fr