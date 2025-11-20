Marché Goodfood annoncera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025

MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2025 le jeudi 27 novembre 2025, avant l’ouverture des marchés financiers. Neil Cuggy, président et chef des opérations, et Roslane Aouameur, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) le jour même pour présenter les résultats de la Société.

Renseignements sur la conférence téléphonique pour présenter les résultats financiers :

Quand : Le 27 novembre 2025 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 1 (800) 717-1738 ou 1 (514) 400-3792

Enregistrement de la conférence disponible jusqu’au 4 décembre 2025 :

1 (888) 660-6264

Le mot de passe de l’enregistrement est le : 19989#

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant : https://www2.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca Jennifer Stahlke

Chef de la direction clientèle

media@makegoodfood.ca



