Plan International Canada accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil d’administration, renforçant ainsi son leadership dans l’avancement de l’égalité des filles dans le monde entier

TORONTO, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’organisme pour les droits de l’enfant et l’égalité des filles Plan International Canada est fier d’accueillir David Diamond et Christine Healy au sein de son conseil d’administration. Tous deux sont des dirigeants d’entreprise accomplis, qui apportent leur expertise unique et leur engagement commun à créer un monde où chaque fille peut apprendre, diriger, décider et s’épanouir.

David Diamond est un entrepreneur et un leader créatif dont la carrière allie narration, innovation et technologie. En tant que fondateur et PDG de l’une des principales agences de création au Canada, il aide les entreprises à établir des liens étroits avec leur public. David adopte une approche tournée vers l’avenir, fondée sur la conviction que la créativité et l’empathie peuvent être les moteurs d’un changement social durable.

Christine Healy est une dirigeante internationale spécialisée dans la transition énergétique qui possède une vaste expérience dans la croissance durable et l’innovation sur six continents. Reconnue comme l’une des 275 femmes les plus influentes au monde dans le secteur énergétique, elle a occupé des postes de direction chez AtkinsRéalis, TotalEnergies et Maersk Oil and Gas. Christine est reconnue pour sa vision stratégique, sa perspective mondiale et son engagement à promouvoir des solutions inclusives et durables.

Avec l’arrivée de David et Christine au conseil d’administration, Plan International Canada renforce sa gouvernance, son innovation et son influence à un moment où les droits des filles sont démantelés dans de nombreux pays du monde. De l’interdiction d’accéder à l’éducation à l’instabilité politique croissante, en passant par la violence et les mariages forcés, les filles perdent du terrain face à l’aggravation des crises. Les nouveaux membres du conseil d’administration soutiendront l’organisme dans ses efforts continus pour protéger et soutenir les filles, car lorsque les filles s’épanouissent, elles font progresser des communautés entières et favorisent un changement durable pour tous.

« Notre conseil d’administration est l’une de nos plus grandes forces. Il est composé d’un groupe de leaders hors pair qui ont à cœur d’offrir un avenir meilleur aux filles et à tous les enfants », a déclaré Lindsay Glassco, présidente et chef de la direction de Plan International Canada. « Nous sommes ravis que David et Christine rejoignent cette communauté d’acteurs du changement qui nous aident à nous adapter et à innover dans un contexte de bouleversements mondiaux sans précédent et d’incertitude croissante, afin que nous puissions rester concentrés sur ce qui compte le plus : construire un monde où nous sommes tous égaux. »

Plan International Canada tient également à remercier David Court et Colleen McMorrow, qui terminent leur mandat au sein du conseil d’administration. Leur leadership et leur dévouement ont contribué à faire avancer des programmes qui ont touché la vie de millions d’enfants, laissant derrière eux un héritage de gouvernance renforcée, d’orientation stratégique affinée et de maturité accrue dans les systèmes numériques, financiers et relatis à la marque, tant au Canada qu’aux instances de prise de décision internationales.

« David et Colleen nous ont aidés à traverser plusieurs crises que le Canada et le monde ont connues ces dernières années, de la pandémie mondiale à l’incertitude économique », a déclaré l’honorable Rona Ambrose, présidente du conseil d’administration. « Ils ont montré ce que cela signifie de diriger avec conviction, et ils ont également soutenu personnellement notre travail en tant que généreux donateurs et défenseurs. Alors que nous accueillons Christine et David, nous sommes impatients de voir comment leur énergie et leurs points de vue contribueront à maintenir ce dévouement. »

Alors que Plan International Canada continue de miser sur l’influence de ses membres du conseil d’administration, les Canadiens peuvent également jouer un rôle dans la promotion du changement, en particulier pendant la période des Fêtes.



Soutenez les droits de l’enfant grâce aux Coups de cœur

Les Canadiens peuvent faire une différence concrète dans la vie des enfants du monde entier grâce aux « Coups de cœur », le programme de cadeaux éthiques de Plan International Canada qui a permis d’aider 4,7 millions de personnes dans le cadre de 60 projets l’année dernière.

Chaque don contribue à créer un changement durable, qu’il s’agisse de scolariser durablement les filles, de créer des espaces sûrs, de fournir de l’eau potable ou d’apporter une aide d’urgence aux enfants en situation de crise. Faites un don maintenant à plancanada.ca/fr-ca.

