Soldo, rilascio Winter 2025: nuove funzionalità per semplificare la gestione delle spese

MILANO, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questo inverno, i team Finance trascorreranno meno tempo a gestire manualmente i viaggi o a recuperare informazioni dalle fatture, potendo dedicarsi a ciò che conta davvero: avere una visione chiara e completa delle spese aziendali. Il rilascio Winter 2025 di Soldo introduce aggiornamenti pensati per semplificare la gestione delle spese e portare maggiore visibilità, velocità e controllo nelle operazioni finanziarie quotidiane:

Viaggi aziendali semplifica viaggi e trasferte, offrendo ai team Finance un controllo completo e una visione chiara di tutte le spese. I dipendenti possono richiedere fondi facilmente, mentre il team Finance si assicura che ogni viaggio sia approvato, in budget e conforme alle policy, garantendo spese trasparenti e sotto controllo.

Integrazione e certificazione SAP Concur consente di sincronizzare automaticamente carte e transazioni Soldo con le soluzioni SAP Concur. Questa connessione elimina il data entry manuale, assicura dati precisi e offre ai team Finance una panoramica aggiornata in tempo reale di tutte le spese dei dipendenti.

Cattura automatica dei campi fattura con OCR facilita la gestione delle fatture, riduce gli errori e fa risparmiare tempo. I dati vengono automaticamente precompilati e inviati al sistema di contabilità, permettendo ai team Finance di chiudere i conti più rapidamente e concentrarsi sull'analisi dei dati anziché sulla gestione manuale.

Visualizzazioni salvate nei report consente di salvare e accedere rapidamente a report personalizzati, aumentando efficienza e precisione nei processi ricorrenti e nelle chiusure di fine mese.

Spedizione & Controllo carte offre maggiore visibilità e controllo sulla consegna e attivazione delle carte, con un tracciamento preciso e aggiornamenti puntuali sullo stato.



“Il ruolo dei CFO oggi non riguarda solo il controllo dei costi, ma anche la capacità di supportare la crescita aziendale” spiega Charles Aladesuru, Research Manager, European Enterprise Solutions, IDC. “Le soluzioni moderne devono rendere le operazioni più semplici e veloci, consentendo ai team di lavorare in sicurezza e garantendo che ogni spesa rispetti le policy aziendali. Soldo dimostra come visibilità, automazione e controllo possano convivere per gestire le spese in modo efficace.”

“Gestire fatture, ricevute, prenotazioni di viaggio e report è un compito complesso. Il nostro rilascio Winter 2025 aiuta il Finance a lavorare in modo più efficiente e conforme, dando ai dipendenti la flessibilità necessaria per svolgere le loro attività.” conclude Daniele Marino, Head of Product Development di Soldo.

Per ulteriori dettagli: aggiornamenti Winter 2025.

Soldo

Soldo è la soluzione per la gestione proattiva delle spese che permette alle aziende di controllare ogni costo e semplificare i processi. Con sede a Londra e uffici a Dublino, Milano e Roma, Soldo è utilizzato da oltre 25.000 aziende, tra cui GetYourGuide, Bauli e Brooks Running, per gestire le spese con budget personalizzati e monitoraggio in tempo reale.

