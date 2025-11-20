Avis aux médias: L’Hôpital Shriners pour enfants Canada ouvre ses portes au public le 29 novembre pour souligner son 100e anniversaire

MONTRÉAL, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quoi : Dans le cadre des célébrations de son centenaire, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada invite les familles à prendre part à une journée portes ouvertes qui allie découverte, apprentissage et plaisir.



Les enfants pourront profiter d’activités interactives telles que des spectacles de magie et de science, du maquillage, des séances de zoothérapie et des stations d’apprentissage ludiques. Les parents auront, quant à eux, l’occasion de découvrir les programmes orthopédiques pédiatriques spécialisés de l’hôpital, de rencontrer les équipes cliniques et de mieux comprendre comment les soins sont offerts pour permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel.



Des visites guidées des installations seront proposées toute la journée, en plus de courtes présentations offertes dans la salle de conférence.



Un kiosque de recrutement, tenu par l’équipe des ressources humaines, permettra également aux professionnels de la santé intéressés d’en apprendre davantage sur les possibilités de carrière. Quand : Samedi 29 novembre 2025, de 10 h à 16 h Où : Hôpital Shriners pour enfants Canada

1003, boulevard Décarie, Montréal (QC) H4A 0A9 Pourquoi : Cette journée portes ouvertes spéciale s’inscrit dans les célébrations du centenaire de l’hôpital et offre aux familles une occasion unique de découvrir de l’intérieur un hôpital d’orthopédie pédiatrique de renommée mondiale. Les visiteurs pourront en apprendre plus sur la façon dont l’Hôpital Shriners pour enfants Canada soutient les jeunes patients de partout au pays, découvrir son modèle de soins novateur et rencontrer les équipes qui en sont à l’origine. Entrevues : Des représentants de l’hôpital, des professionnels de la santé et des membres de l’équipe des Ressources humaines seront disponibles pour des entrevues. RSVP : Pour confirmer votre présence ou demander une entrevue, contactez Ana-Sophia Cubas au 514-772-4231. Stationnement : Les représentants des médias peuvent se stationner dans le stationnement pour invités. Une signalisation et des bénévoles seront sur place pour orienter les visiteurs.

Stationnement gratuit pour les deux premières heures.



À propos de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada

Fondé à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada est un centre bilingue de soins actifs à court terme offrant des soins orthopédiques ultraspécialisés à des enfants provenant du Canada et d’ailleurs. L’établissement a pour mission de traiter et de réhabiliter les nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de conditions orthopédiques et neuromusculaires comme la scoliose, l’ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche, les inégalités de longueur des jambes et la paralysie cérébrale. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital joue également un rôle de premier plan en enseignement et en recherche. Il étend son rayonnement partout au pays grâce à la télémédecine, aux cliniques en région et à ses cliniques satellites.

