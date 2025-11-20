Periodemeddelelse for 3. kvartal 2025

Møns Bank Periodemeddelelse 3. kvartal 2025

Selskabsmeddelelse nr. 10/2025

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

3. kvartal 2025 i overskrifter:





Resultaterne er realiseret som budgetteret. Det svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til yderligere vækst

Overskud før skat udgør 43,1 mio. kr. mod 86,4 mio. kr. i samme periode året før

mod i samme periode året før Overskud efter skat udgør 39,0 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode året før

mod i samme periode året før Egenkapitalen før skat forrentes med 8,1 % p.a.

Netto gebyr- og provisionsindtægterne er steget med 7,6% som følge af højere forretningsomfang

som følge af højere forretningsomfang Basisdriften udgør 40,5 mio. kr. mod 65,7 mio. kr. i samme periode året før

mod i samme periode året før Positive kursreguleringer på 16,3 mio. kr . mod 22,2 mio. kr . i samme periode året før

. mod . i samme periode året før Nedskrivninger udgør en omkostning på 13,7 mio. kr., hvor det ledelsesmæssige skøn (20,1 mio. kr.) er holdt uændret i 3. kvartal.

Balance og Forretningsomfang er stigende og påvirket af høj aktivitet og kundetilgang

Udlån udgør 1.669 mio. kr. og er øget med 107 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 6,9 % .

og er øget med siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på . Indlån udgør 4.401 mio. kr. og er forøget med 437 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 11,0 % .

og er forøget med siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på . Garantier udgør 751 mio. kr. og er forøget 187 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 12,7 % .

og er forøget siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på . Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.250 mio. kr. og er netto forøget med 314 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 4,0 %.

Likviditet og Kapital danner et solidt fundament

Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 491,4 %

Kapitalprocent på 24,3 % (uden indregning af periodens resultat). Med indregning af periodens resultat udgør kapitalprocenten 26,2 % .

(uden indregning af periodens resultat). Med indregning af periodens resultat udgør kapitalprocenten . Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 172 mio. kr. svarende til 7,6 % -point samt overdækning af NEP-kravet med 4,0 %.

svarende til -point samt overdækning af NEP-kravet med Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten





