Periodemeddelelse for 3. kvartal 2025

Møns Bank Periodemeddelelse 3. kvartal 2025
Selskabsmeddelelse nr. 10/2025
LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65
3. kvartal 2025 i overskrifter:
Resultaterne er realiseret som budgetteret. Det svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til yderligere vækst
- Overskud før skat udgør 43,1 mio. kr. mod 86,4 mio. kr. i samme periode året før
- Overskud efter skat udgør 39,0 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode året før
- Egenkapitalen før skat forrentes med 8,1 % p.a.
- Netto gebyr- og provisionsindtægterne er steget med 7,6% som følge af højere forretningsomfang
- Basisdriften udgør 40,5 mio. kr. mod 65,7 mio. kr. i samme periode året før
- Positive kursreguleringer på 16,3 mio. kr. mod 22,2 mio. kr. i samme periode året før
- Nedskrivninger udgør en omkostning på 13,7 mio. kr., hvor det ledelsesmæssige skøn (20,1 mio. kr.) er holdt uændret i 3. kvartal.
Balance og Forretningsomfang er stigende og påvirket af høj aktivitet og kundetilgang
- Udlån udgør 1.669 mio. kr. og er øget med 107 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 6,9 %.
- Indlån udgør 4.401 mio. kr. og er forøget med 437 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 11,0 %.
- Garantier udgør 751 mio. kr. og er forøget 187 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 12,7 %.
- Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.250 mio. kr. og er netto forøget med 314 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 4,0 %.
Likviditet og Kapital danner et solidt fundament
- Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 491,4 %
- Kapitalprocent på 24,3 % (uden indregning af periodens resultat). Med indregning af periodens resultat udgør kapitalprocenten 26,2 %.
- Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 172 mio. kr. svarende til 7,6 %-point samt overdækning af NEP-kravet med 4,0 %.
- Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten
