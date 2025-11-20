Les chefs des forces aériennes internationales se réunissent pour la 12e édition de la DIACC à Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, Son Excellence Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministre d’État aux Affaires de la Défense des EAU, a inauguré la 12e édition de la Dubai International Air Chiefs Conference (DIACC ou Conférence internationale des chefs des forces aériennes de Dubaï).

La cérémonie d’ouverture, organisée à l’Atlantis – The Palm, à Dubaï, a réuni plus de 100 délégations officielles du monde entier. Elle réunissait également de hauts responsables du ministère de la Défense, des commandants de forces aériennes, des chefs d’état-major de pays amis et alliés, ainsi que des décideurs et dirigeants de grandes entreprises nationales, régionales et internationales spécialisées dans la défense, l’aviation, les technologies avancées, les sciences spatiales et l’intelligence artificielle.

La conférence a été organisée par le ministère de la Défense des EAU, en partenariat stratégique avec le ADNEC Group, sous le thème : « Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces » (L’avantage hypersonique : réinventer la puissance aérienne dans des espaces asymétriques).

Session 1

La première session, intitulée « Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces » (Hypersonique, drones [UAV] et intelligence artificielle : adapter la puissance aérienne aux espaces de bataille asymétriques), a débuté par une allocution introductive de Joseph Guastella, vice-président et directeur régional pour l’Europe et le Moyen-Orient chez Northrop Grumman.

Cette session a réuni le général de division Rashid Mohammed Al Shamsi, commandant des Forces aériennes et de la défense aérienne des EAU, le général Adrian L. Spain, commandant du US Air Combat Command, le général Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’Armée de l’air et de l’espace française, ainsi que le lieutenant-général J.R. Speiser-Blanchet, commandant de la Royal Canadian Air Force. Les intervenants ont abordé la construction d’une agilité de coalition et le leadership face aux défis émergents de la puissance aérienne, avant d’entamer une discussion interactive avec les délégations officielles.

La deuxième session, intitulée « Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority » (Au-delà de l’atmosphère : intégrer les capacités aériennes et spatiales pour une supériorité stratégique), a rassemblé le général de division Vincent Chusseau, commandant du Commandement spatial français, Son Excellence l’ingénieur Salem Butti Al Qubaisi, directeur général de l’Agence spatiale des EAU, le maréchal de l’air Stephen Chappell, chef de la Royal Australian Air Force, suivi du maréchal de l’air Narmdeshwar Tiwari, chef d’état-major adjoint de l’Indian Air Force.

La troisième et dernière session, intitulée « The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower » (Le combattant de demain : normes, intelligence artificielle et responsabilité dans la puissance aérienne de nouvelle génération), a débuté par une allocution introductive du Dr Chaouki Kasmi, président de la technologie et de l’innovation au sein du EDGE Group.

Animée par M. Kasmi, la session a réuni le général de division Jonas Wickman, commandant de l’Armée de l’air suédoise, qui s’est exprimé sur la refonte du recrutement et la construction des forces du futur.

Le général Son Sug Rag, chef d’état-major de l’Armée de l’air de la République de Corée, a abordé le thème « Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future » (Maîtriser les espaces asymétriques : redéfinir le combattant de demain).

Le lieutenant-général Antonio Conserva, chef des Forces aériennes italiennes, a pour sa part évoqué le sujet « Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation » (Normes sous pression : maintenir l’excellence à l’ère de l’automatisation).

Le professeur Peter Hays, du Space Policy Institute de la George Washington University (Université George Washington), a présenté un article intitulé « Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace » (Apprendre à apprendre : développer la préparation intellectuelle pour le futur champ de bataille spatial).

La discussion s’est conclue par une cérémonie officielle de reconnaissance des participants et une photo de groupe.