Para Kepala Staf Angkatan Udara Internasional Berkumpul untuk Menghadiri DIACC ke-12 di Dubai

DUBAI, Uni Emirat Arab, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di bawah dukungan Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA (Uni Emirat Arab) sekaligus Penguasa Dubai, Yang Mulia Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, Menteri Negara Urusan Pertahanan UEA, membuka penyelenggaraan Dubai International Air Chiefs Conference edisi ke-12.

Upacara pembukaan yang berlangsung di Atlantis – The Palm, Dubai, dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi resmi dari berbagai negara di seluruh dunia. Acara ini juga menghadirkan para perwira senior dari Kementerian Pertahanan, para komandan Angkatan Udara, serta Kepala Staf dari negara-negara sahabat dan sekutu. Selain itu, hadir pula para pengambil keputusan dan pimpinan eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar nasional, regional, dan internasional. Mereka berasal dari sektor pertahanan, penerbangan, teknologi maju, ilmu antariksa, dan kecerdasan buatan.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan UEA bekerja sama secara strategis dengan ADNEC Group, dengan mengusung tema ‘Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces.’

Sesi 1

Sesi pertama yang mengusung judul ‘Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces’ dimulai dengan sambutan pembuka yang disampaikan oleh Joseph Guastella, Corporate Vice President dan Regional Executive untuk kawasan Eropa dan Timur Tengah di Northrop Grumman.

Sesi pertama menghadirkan Mayor Jenderal Rashid Mohammed Al Shamsi, Komandan Angkatan Udara dan Pertahanan Udara UEA; Jenderal Adrian L. Spain, Komandan Komando Tempur Udara AS; Jenderal Jérôme Bellanger, Kepala Staf Angkatan Udara dan Antariksa Prancis; serta Letnan Jenderal J.R. Speiser-Blanchet, Komandan Angkatan Udara Kerajaan Kanada. Mereka membahas pembangunan kelincahan koalisi dan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan kekuatan udara yang terus berkembang. Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para delegasi resmi.

Sesi kedua yang berjudul “Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority” menampilkan Mayor Jenderal Vincent Chusseau, Komandan Komando Antariksa Prancis, serta Yang Mulia Eng. Salem Butti Al Qubaisi, Direktur Jenderal Badan Antariksa UEA; dan Marsekal Udara Stephen Chappell, Kepala Angkatan Udara Kerajaan Australia. Sesi ini dilanjutkan oleh Marsekal Udara Narmdeshwar Tiwari, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara India.

Sesi ketiga dan terakhir, berjudul ‘The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower,’ dibuka dengan sambutan pengantar dari Dr. Chaouki Kasmi, Presiden Teknologi dan Inovasi di EDGE Group.

Sesi yang dimoderatori oleh Kasmi ini dihadiri oleh Mayor Jenderal Jonas Wickman, Komandan Angkatan Udara Swedia, dan membahas tentang peninjauan ulang proses rekrutmen serta pembangunan kekuatan udara masa depan.

Jenderal Son Sug Rag, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Korea, menyampaikan materi berjudul ‘Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future.’

Letnan Jenderal Antonio Conserva, Kepala Angkatan Udara Italia, membahas topik ‘Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation.’

Profesor Peter Hays dari Space Policy Institute, George Washington University, mempresentasikan makalah berjudul ‘Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace.’

Diskusi ditutup dengan upacara pemberian penghargaan resmi bagi para peserta serta sesi pemotretan kelompok.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a845457-8765-4061-9420-c92aa633e9ca