전 세계 공군 수장들, 두바이에서 열린 제12회 DIACC에 집결

아랍에미리트 공화국, 두바이, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 아랍에미리트(UAE) 부통령이자 총리, 두바이 통치자인 셰이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼의 후원 아래, 모하메드 빈 무바라크 빈 파드헬 알 마즈루이 UAE 국무장관(국방담당)이 제12회 두바이 국제 공군 참모총장 회의 (Dubai International Air Chiefs Conference)를 개막했다.

두바이 아틀란티스 더 팜(Atlantis – The Palm)에서 열린 개막식에는 전 세계 100개 이상의 공식 대표단을 비롯해 UAE 국방부 고위 장교단, 공군사령관, 우방 및 동맹국의 참모총장, 주요 국방·항공·첨단기술·우주과학·인공지능 기업의 최고경영자(CEO) 및 의사결정자 등이 참석했다.

이번 회의는 ‘극초음속 우위: 비대칭 공간에서의 공군력 재구상(Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces)’을 주제로, UAE 국방부가 ADNEC 그룹과 전략적 파트너십을 통해 주최하게 되었다.

첫번째 세션

‘극초음속 기술, UAV, 인공지능: 비대칭 전장에 적응하는 공군력(Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces)’이라는 제목으로 진행된 첫 번째 세션은 노스럽그루먼(Northrop Grumman) 유럽·중동 지역 부사장 겸 지역 총괄인 조지프 구아스텔라(Joseph Guastella)의 개회 인사로 시작되었다.

이 세션에는 UAE 공군·방공군 사령관인 라시드 모하메드 알 샴시 소장, 미 공군 전투사령부(Air Combat Command) 사령관인 에이드리언 L. 스페인 대장, 프랑스 공군·우주군 참모총장인 제롬 벨랑제르 대장, 캐나다 공군 사령관인 R. 스파이저-블랑셰 중장이 참여해 연합기동성(coalition agility) 구축과 새로운 공군력 도전 과제를 이끄는 전략을 논의했다. 발표 후에는 참석한 각국 공식 대표단과 함께 인터랙티브 토론이 이어졌다.

두 번째 세션인 ‘대기권 너머: 전략적 우위 확보를 위한 공·우주 역량 통합(Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority)’에는 프랑스 우주사령부 사령관인 뱅상 슈소 소장(Vincent Chusseau), UAE 우주청장인 살렘 부티 알 쿠바이시(Eng. Salem Butti Al Qubaisi), 호주 공군 참모총장인 스티븐 채플 공군중장(Stephen Chappell), 이어 인도 공군 부참모총장인 나름데슈와르 티와리(Narmdeshwar Tiwari) 공군중장이 발표 순서를 가졌다.

세 번째이자 마지막 세션인 ‘내일의 전투원: 차세대 공군력의 표준화, 인공지능, 책임성(The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower)’은 EDGE 그룹 기술·혁신부문 사장인 차우키 카스미(Dr. Chaouki Kasmi)의 개회사로 시작되었다.

Kasmi가 진행한 이번 세션에는 스웨덴 공군 사령관인 요나스 비크만 소장(Jonas Wickman)이 참석해 군 인력 모집 방식의 재고와 미래 전력 구축 전략을 논의했다.

대한민국 공군 참모총장인 손석락 대장(General Son Sug Rag)은 ‘비대칭 공간의 지배: 미래 전투원의 재정의(Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future)’를 주제로 연설 시간을 가졌다.

이탈리아 공군 참모총장인 안토니오 콘세르바 중장(Lieutenant General Antonio Conserva)은 ‘압박받는 표준: 자동화 시대의 우수성 유지(Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation)’를 주제로 견해를 밝혔다.

조지워싱턴대학교 우주정책연구소(Space Policy Institute)의 피터 헤이스 교수(Professor Peter Hays)는 ‘학습을 학습하기: 미래 우주 전장의 지적 대비 태세 구축(Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace)’라는 제목의 논문을 발표했다.

이번 논의는 참가자들에 대한 공식 인증 및 감사 행사와 단체 기념 촬영으로 마무리되었다.