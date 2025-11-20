Ketua-Ketua Tentera Udara Antarabangsa Berkumpul untuk DIACC ke-12 di Dubai

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di bawah naungan Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri UAE merangkap Pemerintah Dubai, Yang Berhormat Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, Menteri Negara bagi Hal Ehwal Pertahanan UAE, telah merasmikan edisi ke-12 Dubai International Air Chiefs Conference.

Majlis pembukaan yang berlangsung di Atlantis – The Palm, Dubai, menyaksikan penyertaan lebih daripada 100 delegasi rasmi dari seluruh dunia bersama pegawai kanan daripada Ministry of Defence, komander Air Force, Ketua Turus dari negara sahabat dan sekutu, serta pembuat keputusan dan ketua eksekutif daripada syarikat terkemuka di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa yang mengkhusus dalam bidang pertahanan, penerbangan, teknologi canggih, sains angkasa serta kecerdasan buatan.

Persidangan ini dianjurkan oleh UAE Ministry of Defence dengan kerjasama strategik ADNEC Group, di bawah tema ‘Tepi Hiperbunyi: Menyusun Semula Keupayaan Aeroangkasa Merentasi Ruang Asimetri.’

Sesi 1

Sesi pertama yang bertajuk ‘Hiperbunyi, UAV dan Kecerdasan Buatan: Menyesuaikan Kuasa Udara kepada Medan Pertempuran Asimetri’ dimulakan dengan ucapan pengenalan oleh Joseph Guastella, Naib Presiden Korporat dan Eksekutif Serantau bagi Eropah dan Timur Tengah di Northrop Grumman.

Sesi pertama menampilkan Mejar Jeneral Rashid Mohammed Al Shamsi, Panglima UAE Air Force and Air Defence, Jeneral Adrian L. Spain, Panglima US Air Combat Command, Jeneral Jérôme Bellanger, Ketua Turus French Air Force and Space serta Leftenan Jeneral J.R. Speiser-Blanchet, Panglima Royal Canadian Air Force, membincangkan pembinaan kecekapan gabungan serta kepimpinan dalam menghadapi cabaran kuasa udara yang sedang berkembang, diikuti perbincangan interaktif bersama delegasi rasmi.

Sesi kedua bertajuk, ‘Melangkaui Atmosfera: Mengintegrasikan Keupayaan Udara dan Angkasa bagi Keunggulan Strategik’, menampilkan Mejar Jeneral Vincent Chusseau, Panglima French Space Command, serta Yang Berhormat Ir. Salem Butti Al Qubaisi, Ketua Pengarah UAE Space Agency, Marshal Udara Stephen Chappell, Ketua Royal Australian Air Force, diikuti oleh Marshal Udara Narmdeshwar Tiwari, Timbalan Ketua Turus Air Staff, Indian Air Force.

Sesi ketiga dan terakhir, bertajuk ‘Pejuang Masa Hadapan: Standard, Kecerdasan Buatan dan Akauntabiliti dalam Kuasa Udara Generasi Baharu’, dimulakan dengan ucapan pengenalan oleh Dr. Chaouki Kasmi, Presiden Teknologi dan Innovasi di EDGE Group.

Sesi tersebut, yang dipengerusikan oleh Kasmi, dihadiri oleh Mejar Jeneral Jonas Wickman, Panglima Swedish Air Force, membincangkan tentang penilaian semula pengambilan anggota dan pembinaan angkatan masa depan.

Jeneral Son Sug Rag, Ketua Turus Republic of Korea Air Force, menyampaikan ucapan bertajuk ‘Menguasai Ruang Asimetri: Mentakrif Semula Pejuang untuk Masa Hadapan.’

Leftenan Jeneral Antonio Conserva, Ketua Turus Italian Air Forces, menyentuh topik ‘Standard di Bawah Tekanan: Mengekalkan Keunggulan dalam Era Automasi.’

Profesor Peter Hays dari Space Policy Institute di George Washington University membentangkan sebuah kertas kerja bertajuk ‘Mahir Belajar: Membina Kesiapsiagaan Intelek untuk Medan Pertempuran Angkasa Masa Hadapan.’

Perbincangan tersebut diakhiri dengan majlis pengiktirafan rasmi untuk para peserta serta sesi bergambar berkumpulan.