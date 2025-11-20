ผู้บัญชาการทหารอากาศจากนานาชาติเข้าร่วมประชุม DIACC ครั้งที่ 12 ที่ดูไบ

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ครองนครดูไบ ฯพณฯ ท่าน Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศนานาชาติดูไบ (Dubai International Air Chiefs Conference) ครั้งที่ 12
พิธีเปิด ณ แอตแลนติส – เดอะปาล์ม ดูไบ มีคณะผู้แทนทางการกว่า 100 คณะจากทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการจากประเทศมิตรและพันธมิตร รวมถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศ การบิน เทคโนโลยีล้ำสมัย วิทยาศาสตร์อวกาศ และปัญญาประดิษฐ์
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ ADNEC Group โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces” (ศักยภาพเหนือเสียง: การกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ด้านกำลังทางอากาศในพื้นที่อสมมาตร)
การประชุมที่ 1
การประชุมแรกในหัวข้อ "Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces" (เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง อากาศยานไร้คนขับ และปัญญาประดิษฐ์: การปรับกำลังทางอากาศให้เข้ากับสมรภูมิอสมมาตร) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานจาก Joseph Guastella รองประธานบริษัทและผู้บริหารระดับภูมิภาคประจำยุโรปและตะวันออกกลางของ Northrop Grumman
ในการประชุมแรก มีพลโท Rashid Mohammed Al Shams ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและการป้องกันทางอากาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลเอก Adrian L. Spain ผู้บัญชาการกองบัญชาการรบทางอากาศสหรัฐฯ พลเอก Jérôme Bellanger เสนาธิการกองทัพอากาศและอวกาศฝรั่งเศส และพลโท .R. Speiser-Blanchet ผู้บัญชาการกองทัพอากาศแคนาดา โดยได้ร่วมอภิปรายในประเด็นการเสริมสร้างความคล่องตัวของพันธมิตรและการนำกองทัพผ่านความท้าทายใหม่ ๆ ด้านกำลังทางอากาศ ก่อนตามด้วยการสนทนาเชิงโต้ตอบกับคณะผู้แทนทางการ
การประชุมที่สองในหัวข้อ "Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority" (หนือชั้นบรรยากาศ: การบูรณาการขีดความสามารถทางอากาศและอวกาศเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) มีพลโท Vincent Chusseau ผู้บัญชาการกองบัญชาการอวกาศฝรั่งเศส พร้อมด้วยฯพณฯ ท่านวิศวกร Salem Butti Al Qubaisi อธิบดีสำนักงานอวกาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลอากาศเอก Stephen Chappell ผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลีย ตามด้วยพลอากาศเอก Narmdeshwar Tiwari รองเสนาธิการกองทัพอากาศอินเดีย ร่วมอภิปราย
การประชุมที่สามและเป็นการประชุมสุดท้าย มีชื่อว่า "The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower" (นักรบแห่งอนาคต: มาตรฐาน ปัญญาประดิษฐ์ และความรับผิดชอบในกำลังทางอากาศยุคใหม่) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานโดย ดร. Chaouki Kasmi ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ EDGE Group
การประชุมนี้ดำเนินรายการโดย ดร. Kasmi และมีพลโท Jonas Wickman ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสวีเดน เข้าร่วม โดยได้อภิปรายเรื่องการทบทวนแนวทางการสรรหากำลังพลและการสร้างกองกำลังแห่งอนาคต
พลเอก Son Sug Rag เสนาธิการกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวในหัวข้อ "Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future" (การเชี่ยวชาญพื้นที่อสมมาตร: การกำหนดนิยามใหม่ของนักรบเพื่ออนาคต)
พลอากาศเอก Antonio Conserva ผู้บัญชาการกองทัพอากาศอิตาลี กล่าวในหัวข้อ "Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation" (มาตรฐานภายใต้แรงกดดัน: การรักษาความเป็นเลิศในยุคแห่งระบบอัตโนมัติ)
ศาสตราจารย์ Peter Hays จากสถาบันนโยบายอวกาศแห่งมหาวิทยาลัย George Washington University นำเสนอเอกสารวิชาการเรื่อง "Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace" (การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้: การสร้างความพร้อมทางปัญญาสำหรับสมรภูมิอวกาศแห่งอนาคต)
ปิดท้ายการอภิปรายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วม และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a845457-8765-4061-9420-c92aa633e9ca