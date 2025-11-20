第十二届迪拜国际空军首长会议开幕，多国空军高层齐聚迪拜

阿联酋迪拜, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下的赞助下，第十二届迪拜国际空军首长会议 (Dubai International Air Chiefs Conference, DIACC) 顺利举行，阿联酋国防事务国务部长 Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei 阁下为会议揭幕。

开幕式在迪拜棕榈岛亚特兰蒂斯酒店举行，来自世界各地的 100 多个官方代表团，以及国防部高级官员、空军司令、友好国及盟国的参谋长，还有国防、航空、先进技术、空间科学和人工智能领域的国内、地区及国际主要公司的决策者和首席执行官共同出席了仪式。

本届会议由阿联酋国防部携手战略合作伙伴 ADNEC Group 联合举办，主题为“Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces”（高超音速优势：非对称空间空中力量的再构想）。

第一场会议

第一场会议题为“Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces”（高超音速、无人机和人工智能：使空中力量适应非对称战场），由 Northrop Grumman 企业副总裁兼欧洲和中东地区执行官 Joseph Guastella 致开幕词。

会议嘉宾包括阿联酋空军和防空军司令 Rashid Mohammed Al Shamsi 少将、美国空军空战司令部司令 Adrian L. Spain 上将、法国空天军参谋长 Jérôme Bellanger 上将以及加拿大皇家空军司令 J.R. Speiser-Blanchet 中将，他们就如何构建联盟敏捷性，并在应对新兴空中力量所带来的挑战中发挥领导作用进行了探讨，随后与官方代表团进行了互动讨论。

第二场会议题为“Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority”（超越大气层：整合空天能力以获得战略优势），发言嘉宾包括法国太空司令部司令 Vincent Chusseau 少将、 阿联酋航天局局长 Salem Butti Al Qubaisi 工程师阁下、澳大利亚皇家空军司令 Stephen Chappell 中将以及印度空军副参谋长 Narmdeshwar Tiwari 中将。

第三场也是最后一场会议，题为“The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower”（未来作战人员：下一代空中力量的标准、人工智能和问责制），由 EDGE Group 技术与创新总裁 Chaouki Kasmi 博士致开幕词。

Kasmi 博士担任主持，瑞典空军司令 Jonas Wickman 少将出席了会议，讨论了关于重塑征兵体系与构建未来部队的议题。

韩国空军参谋长 Son Sug Rag 上将发表了题为“Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future”（掌握非对称空间：重新定义未来作战人员）的演讲。

意大利空军参谋长 Antonio Conserva 中将探讨了“Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation”（压力下的标准：在自动化时代保持卓越）这一主题。

乔治华盛顿大学空军政策研究所的 Peter Hays 教授作了专题报告，题目为“Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace”（学会学习：面向未来空间战场的智力准备）。

会议在官方表彰仪式和参会人员合影留念中圆满落幕。