第十二屆國際空軍指揮官會議在杜拜隆重開幕

阿聯酋杜拜, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在阿聯酋副總統兼總理、杜拜酋長 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 殿下的贊助下，阿聯酋國防事務國務部長 Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei 閣下親臨主持第十二屆國際空軍指揮官會議(Dubai International Air Chiefs Conference, DIACC)開幕典禮。

開幕儀式於杜拜棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店舉行，全球逾百個官方代表團及友好盟國國防部高級官員、空軍指揮官、參謀長，以及專注於國防、航空、先進技術、太空科學與人工智能領域的國家級、地區級和國際級企業決策者與行政總裁出席儀式。

本次會議由阿聯酋國防部主辦，ADNEC 集團為戰略合作夥伴，核心議題為「高超音速優勢：重塑不對稱空間制空權」。

首場專題研討會

首場專題研討會的議題為「高超音速技術、無人機與人工智能：如何應對不對稱作戰空間之制空權」，該議題由 Northrop Grumman 企業副總裁兼歐洲與中東地區總裁 Joseph Guastella 進行開場發言。

本場研討會由阿聯酋空軍與防空部隊指揮官 Rashid Mohammed Al Shamsi 少將、美國空軍作戰司令部司令 Adrian L. Spain 上將、法國空天軍參謀長 Jérôme Bellanger 上將以及加拿大皇家空軍司令 J.R. Speiser-Blanchet 中將共同出席，重點討論如何建構盟軍作戰靈活性及應對新興制空權挑戰之領導策略，隨後與各國代表團展開互動交流。

第二場專題研討會的議題為「突破大氣層：空天能力與戰略優勢」，由法國太空司令部指揮官 Vincent Chusseau 少將、 阿聯酋太空署署長 Salem Butti Al Qubaisi 閣下、澳洲皇家空軍空軍司令 Stephen Chappell 元帥、以及印度空軍副參謀長 Narmdeshwar Tiwari 元帥共同出席。

第三場專題研討會即最後一場研討會的議題為「未來戰士：下一代制空權之標準制定、人工智能與責任歸屬」，由 EDGE 集團科技與創新總裁 Chaouki Kasmi 博士進行開場發言。

該場研討會由 Kasmi 博士主持，瑞典空軍司令 Jonas Wickman 少將出席並深入探討了重塑徵兵機制、構建未來軍事力量的議題。

韓國空軍參謀總長 Son Sug Rag 上將闡述了「掌控不對稱空間：重新定義未來戰士」的議題。

意大利空軍參謀長 Antonio Conserva 中將探討了「壓力下的標準制定：自動化時代如何維持卓越標準」的議題。

喬治華盛頓大學太空政策研究所 Peter Hays 教授發表了題為「學習之道：建構未來太空戰場的智力準備」的專題報告。

會議的尾聲進行了官方參會者榮譽表彰儀式及團體合影環節。