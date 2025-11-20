Anaqua dévoile des solutions IA révolutionnaires

BOSTON, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le principal fournisseur de solutions et de services technologiques pour la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de ses solutions d'IA révolutionnaires, qui marquent une avancée majeure dans la manière dont les équipes chargées de la propriété intellectuelle gèrent et optimisent leur propriété intellectuelle (PI).

« Les professionnels de la propriété intellectuelle sont soumis à une pression croissante pour trouver des moyens de travailler plus efficacement tout en cherchant à faire émerger de nouvelles idées », a déclaré Justin Crotty, PDG d'Anaqua. « Anaqua exploite la puissance de l'IA pour fournir des solutions révolutionnaires qui répondent aux besoins uniques des équipes de propriété intellectuelle. Ces solutions d'IA sont les premières du genre et seront intégrées à la plateforme de gestion de la propriété intellectuelle d'Anaqua. Notre but est de donner à nos clients les moyens de transformer leurs opérations de propriété intellectuelle et d’atteindre les objectifs stratégiques de leur entreprise. »

Anaqua fait progresser l'innovation grâce à de nouvelles solutions d'IA puissantes pour sa plateforme de gestion de la propriété intellectuelle. Ces nouvelles offres d'IA sont conçues pour aider les équipes chargées de la propriété intellectuelle à travailler plus intelligemment, à obtenir des analyses stratégiques plus approfondies, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à avoir un impact stratégique et opérationnel plus important :

Docketing amélioré grâce à l'IA : automatise l'extraction et la validation des données provenant à la fois des documents des offices mondiaux de propriété intellectuelle et des documents internes, y compris les e-mails, sans pratiquement aucune intervention de l'utilisateur. Garantissant l'intégrité des données, cette solution lit et traite intelligemment ces informations, signale les divergences et prend en charge les mises à jour par lots sous la supervision des équipes chargées de la propriété intellectuelle. En éliminant la saisie manuelle des données, cette solution réduit considérablement la charge de travail administratif et transforme la manière dont les équipes chargées de la propriété intellectuelle gèrent les délais, les documents et les exigences de conformité, tout en libérant des ressources pour l'assurance qualité et des activités plus stratégiques.



révolutionne la manière dont les entreprises classifient leurs portefeuilles de brevets en mappant automatiquement la propriété intellectuelle interne et les brevets externes à la stratégie de classification unique et à la taxonomie propre à l'entreprise, éliminant ainsi des heures de révision manuelle avec une précision de 85 à 90 %. Analyse, traduction et rapport de documents par IA : permet aux professionnels de la propriété intellectuelle d'interagir avec des documents en langage naturel. Le moteur de traduction avancé par IA, spécialisé dans le domaine juridique et de la propriété intellectuelle, facilite la collaboration internationale et garantit que le contenu traduit répond aux exigences juridiques et techniques en matière de précision. De plus, les capacités de rapport par IA permettent d'ingérer des documents longs ou complexes et de combiner les mises à jour provenant de plusieurs sources dans un seul rapport, ce qui permet aux parties prenantes de rester alignées sans avoir à passer des heures à lire manuellement les documents.



« Anaqua réinvente la gestion de la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA », a déclaré Toni Nijm, directeur produit chez Anaqua. « Notre objectif est de permettre aux équipes chargées de la propriété intellectuelle d'accroître leur productivité et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur des tâches manuelles chronophages. »

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises et les cabinets de conseils. Ses plateformes logicielles, AQX®, PATTSY WAVE® et RightHub®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancées, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus de deux millions de décisionnaires, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou le site LinkedIn d'Anaqua.

