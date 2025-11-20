クラウデラ (Cloudera)、AIを活用したフェデレーションとリネージにより統合データアクセスとガバナンスを推進

カリフォルニア州サンタクララ発, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一の企業であるクラウデラは本日、データエステート全体にわたる統合されたデータアクセス、制御、よりスマートなガバナンス、リネージを提供するため、Trino、Cloudera Shared Data Experience (SDX) およびCloudera Octopai Data Lineageを統合する大規模なプラットフォームのアップデートを発表した。 AI主導の自動化とインテリジェンスの力により、企業はデータがどこに存在しても、すべてのデータをシームレスに発見、管理、アクセスできるようになる。

企業がAIへの取り組みを加速させる中、データアクセシビリティは依然として成功の主要な障壁となっている。 最近の調査によると、組織のデータすべてにアクセスできると回答したITリーダーはわずか9%に過ぎず、データのほとんどをAIに使用できると回答したのは38%にとどまった。 多くの組織では、断片化されたガバナンスとセキュリティポリシーにより、データが異なるシステムに閉じ込められていることが多い。 今回のアップデートにより、組織はデータのサイロを統合し、安全なセルフサービスアクセスを可能にし、ガバナンスのワークフローを自動化して、データを移動することなく、データの効率性と信頼性を向上できるようになる。 Trinoのフェデレーション機能により、企業は自然言語インターフェースとデータに最も近いエンジン機能を使用して、分散データを安全にクエリできる。 同時に、クラウデラの一元管理ガバナンスにより、すべての環境で一貫したアクセス制御とコンプライアンスを確保する。

AIを中核に構築されたクラウデラのプラットフォームは、データの品質チェックや分類、プロファイリングなど、重要なデータファブリック運用を自動化する。 また、企業データへの自然言語アクセスも提供し、技術チームと非技術チームの両方でデータ利用を民主化する。 今回のアップデートにより、クラウデラの顧客は、Trinoをデータセンターまたはパブリッククラウドに導入し、認定コネクタを使用して複数のシステム間でデータの統合が可能になる。 SDXとの統合により、メタデータとアクセス制御が統一され、管理の簡素化と、安全なセルフサービス型データアクセスを実現する。 企業全体でメタデータ、アクセス制御、ガバナンス、セキュリティを統一することにより、クラウデラは、セキュリティやアクセスポリシーを重複させることなく、複数のエンジン、クラウド、オンプレミス環境を横断するすべてのデータにアクセスするための単一の安全なエンドポイントを提供する。 さらに、Cloudera Octopai Data Lineageが、データのエンドツーエンドの経路を追跡し、クラウデラのエコシステム外で生成されたデータを含む、すべてのデータ変換に透明性と信頼性を提供する。

このAIを組み込んだアーキテクチャにより、クラウデラは企業に以下のことを実現可能にする:

クレンジングや分類などのデータファブリック運用の自動化による効率性の向上。

直感的なデータのやり取りのための自然言語インターフェースによるアクセスの民主化。

インテリジェントなメタデータ収集とエンドツーエンドのデータリネージによる信頼性と透明性の向上。



クラウデラの最高製品責任者 (CPO)、 レオ・ブルニック (Leo Brunnick)は次のように述べている。「クラウデラの使命は常に、あらゆるAIの取り組みに信頼できるデータを提供できるよう企業を支援することでした。」 「今回のリリースにより、AIを活用した自動化、ガバナンス、アクセスを一つのプラットフォームに統合するという大きな前進となります。 企業は、あらゆる場所に存在するすべてのデータを安全に活用し、イノベーションを加速させ、より優れたビジネス成果を推進できるようになります。」

このニュースは、ドバイでのクラウデラのEVOLVE25イベントの開催中に発表された。 詳しくは、クラウデラのデータとAIプラットフォームを参照されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、信頼している唯一のデータとAIのプラットフォーム企業である。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実績あるオープンソース基盤を活用しながら、パブリッククラウド、オンプレミスデータセンター、エッジを集約する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータの先駆者として、クラウデラは企業がAIを適用し、あらゆる形式のデータを100%制御できるよう支援し、セキュリティ、ガバナンス、リアルタイムおよび予測的洞察を向上させている。 あらゆる業界の世界最大手ブランドがクラウデラを信頼し、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには生命の救済を実現している。

詳しくは、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXでクラウデラをフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

