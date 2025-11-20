Cloudera, AI 기반 페더레이션 및 라인리지로 통합 데이터 접근성과 거버넌스 혁신

캘리포니아주 산타클라라, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 환경의 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라(Cloudera)가 Trino, Cloudera Shared Data Experience(SDX), 그리고 Cloudera Octopai Data Lineage를 통합한 대규모 플랫폼 업데이트를 발표했다. 이번 업데이트는 전체 데이터 환경 전반에 걸쳐 통합된 데이터 액세스, 제어, 더욱 정교한 거버넌스 및 데이터 계보(lineage)를 제공한다. AI 기반 자동화와 지능을 결합함으로써, 기업은 이제 데이터가 어디에 있든지 모든 데이터를 원활하게 탐색하고, 관리하며, 접근할 수 있게 되었다.

기업들이 AI 도입을 가속화하는 가운데, 데이터 접근성은 성공을 가로막는 핵심 장애물로 남아 있다. 최근 조사에 따르면, IT 리더 중 단 9%만이 조직의 모든 데이터에 접근할 수 있다고 답했으며, 38%만이 대부분의 데이터가 AI 활용에 적합하다고 응답했다. 대부분의 조직에서는 데이터가 이질적인 시스템에 흩어져 있으며, 거버넌스와 보안 정책도 단절되어 있다. 이번 업데이트는 조직이 이러한 데이터 사일로를 통합하고, 보안이 유지된 상태에서 셀프서비스 데이터 접근을 가능하게 하며, 데이터를 이동하지 않고도 거버넌스 워크플로를 자동화해 효율성과 신뢰도를 높일 수 있도록 지원한다. Trino의 페더레이션 기능을 활용하면 기업은 데이터가 위치한 곳에 가장 가까운 엔진의 성능과 자연어 인터페이스를 통해 분산된 데이터를 안전하게 쿼리할 수 있다. 동시에, 클라우데라의 중앙집중식 거버넌스는 모든 환경에서 일관된 접근 제어와 규정 준수를 보장한다.

클라우데라의 플랫폼은 AI를 핵심에 두고 구축되어 데이터 품질 검사, 분류, 프로파일링을 포함한 핵심 데이터 패브릭 작업을 자동화한다. 또한 자연어 기반의 데이터 접근 기능을 제공해 기술·비기술 인력을 모두 아우르는 데이터 활용의 민주화를 실현한다. 이번 업데이트를 통해 클라우데라 고객은 데이터 센터나 퍼블릭 클라우드 환경에서 Trino를 배포하고, 인증된 커넥터를 활용해 여러 시스템에 걸쳐 데이터를 페더레이션 방식으로 통합할 수 있다. SDX와의 통합은 메타데이터와 접근 제어를 하나로 묶어 관리 복잡성을 줄이고 보안이 강화된 셀프서비스 데이터 접근을 가능하게 한다. 클라우데라는 메타데이터, 접근 제어, 거버넌스, 보안을 기업 전체에 걸쳐 통합함으로써, 여러 엔진·클라우드·온프레미스 환경에 흩어진 모든 데이터에 대해 중복된 보안 또는 접근 정책 없이도 단일하고 안전한 엔드포인트를 제공한다. 또한 Cloudera Octopai Data Lineage는 클라우데라 생태계 밖에서 생성된 데이터를 포함해 모든 데이터 변환의 전 과정을 추적함으로써 투명성과 신뢰성을 제공한다.

이 AI 중심 아키텍처를 통해 클라우데라는 기업이 다음과 같은 역량을 갖출 수 있도록 지원한다:

데이터 정제와 분류와 같은 데이터 패브릭 작업을 자동화해 효율성을 높인다.

자연어 인터페이스를 통해 직관적인 데이터 활용이 가능해져 데이터 접근성을 민주화한다.

지능형 메타데이터 수집과 엔드투엔드 데이터 라인리지로 신뢰성과 투명성을 강화한다.



클라우데라의 최고제품책임자인 Leo Brunnick는 “클라우데라의 사명은 모든 AI 이니셔티브가 신뢰할 수 있는 데이터에 기반할 수 있도록 기업을 지원하는 데 있다”며 “이번 업데이트는 AI 기반 자동화, 거버넌스, 접근성을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 중요한 진전을 이뤄낸 것”이라고 말했다. 그는 이어 “기업은 이제 어디에 있는 데이터든 안전하게 활용해 혁신 속도를 높이고 더 나은 비즈니스 성과를 만들어낼 수 있다”고 말했다.

이번 발표는 두바이에서 열린 클라우데라 EVOLVE25 행사에서 공개됐다. 클라우데라의 데이터 및 AI 플랫폼에 대한 자세한 내용도 이 자리에서 소개됐다.

