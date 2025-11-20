Cloudera利用基于人工智能的联盟架构及其数据追溯能力，推进数据的统一访问与治理能力升级

加利福尼亚州圣克拉拉, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera作为唯一一家在任何地方都能将人工智能应用于数据的公司，今日宣布推出重大平台更新，该更新集成了Trino、Cloudera共享数据体验（SDX）以及Cloudera Octopai数据追溯能力，旨在为整个数据资产提供统一的数据访问、控制、更智能的治理以及追溯能力。 借助人工智能驱动的自动化与智能能力，企业如今可无缝发现、治理并访问位于任何位置的全部数据

随着企业加速推进人工智能项目，数据可访问性仍是取得成功的关键障碍。 近期调查显示，仅9%的IT领导者表示其所有数据可供使用，仅38%称大部分数据可用于人工智能。 对多数组织而言，数据常被困于分散的系统，治理与安全策略支离破碎。 此次更新使组织能够统一数据孤岛、安全启用自助访问，实现治理流程自动化，在无需移动数据的前提下提升效率与可信度。 借助Trino的联盟架构能力，企业可使用自然语言界面及最接近数据的引擎安全查询分布式数据。 同时，Cloudera的集中式治理有助于确保在所有环境中实现一致的访问控制和合规性。

Cloudera平台以人工智能为核心，自动执行关键的数据架构操作，包括数据质量检查、分类和概况分析。 它还提供企业数据的自然语言访问能力，让技术与非技术团队都能平等使用数据。 通过此次更新，Cloudera客户可在数据中心或公共云端部署Trino，并使用经过认证的连接器实现跨多系统的数据联盟。 与SDX的集成统一了元数据与访问控制，从而简化管理并实现安全自助式的数据访问。 通过在整个企业中统一元数据、访问控制、治理和安全措施，Cloudera提供了单一且安全的访问端点，可跨多个引擎、云环境和本地环境访问所有数据，无需重复设置安全或访问策略。 此外，Cloudera Octopai数据来源追踪功能可追踪数据的端到端流转过程，为包括源自Cloudera生态系统之外的所有数据转换提供透明度和可信度。

通过这种融入人工智能的架构，Cloudera助力企业实现以下目标：

通过自动化数据架构操作（如清洗和分类）提升效率。

借助自然语言交互界面进行民主化访问，实现直观的数据交互。

通过智能元数据采集与端到端数据来源追踪功能提升可信度与透明度。



Cloudera首席产品官Leo Brunnick表示：“Cloudera的使命始终是助力企业为每一项人工智能计划提供可信数据支持。 通过此次发布，我们迈出重要一步，将人工智能驱动的自动化、治理和访问功能整合到一个平台。 如今，企业无论在何处都能安全地利用所有数据，从而加速创新并推动业务成果的提升。”

此新闻于Cloudera在迪拜举行的EVOLVE25活动期间发布。 了解关于Cloudera数据与人工智能平台的更多信息。

关于Cloudera

Cloudera是唯一一家能让大型企业信赖的数据与人工智能平台公司，助力企业将人工智能融入其存储在任何地方的数据。 与其他供应商不同，Cloudera依托经过验证的开源基础架构，提供了始终如一的云体验，将公有云、本地数据中心和边缘环境融为一体。 作为大数据先驱，Cloudera赋能企业应用人工智能并全面掌控其所有形式的数据，提升安全性、治理能力及实时预测洞察。 全球各行业顶尖品牌均依赖Cloudera转变决策，最终提升盈利、抵御威胁乃至挽救生命。

如需了解更多，请访问Cloudera.com，并在LinkedIn与X上关注我们。Cloudera及相关标识为Cloudera, Inc.的商标或注册商标。所有其他公司及产品名称可能为其各自所有者的商标。

联系人

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com