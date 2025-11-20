Cloudera 透過人工智能 (AI) 驅動的同盟及沿襲技術，推進統一數據存取及管治

聖塔克拉拉，加州, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 是唯一能將 AI 帶到任何數據環境的公司，今日宣佈重大的平台更新，整合 Trino、Cloudera Shared Data Experience (SDX) 及 Cloudera Octopai Data Lineage，為整個數據資產提供統一數據存取、控制、智能管治及沿襲功能。 憑藉 AI 驅動的自動化及智能技術，企業現可順暢無縫地探索、管治和存取所有數據，而不受儲存位置限制。

企業加快推動 AI 計劃，但數據存取能力仍是成功路上的主要阻礙。 近期調查顯示，只有 9% 的資訊科技 (IT) 領袖指出其機構的所有數據皆可存取，而只有 38% 表示大部分數據可供 AI 使用。 大多數企業的數據往往受困於分散系統，而管治與安全政策支離破碎。 是次更新有助機構融合數據壁壘、安全開放自助存取，並將管治流程自動化，在數據零遷移的狀態下提升效能，使數據更加值得信賴。 藉著 Trino 的同盟能力，企業能夠透過自然語言介面及最貼近數據的引擎效能，安全穩妥地查詢分散式數據。 與此同時，Cloudera 的集中管治有助確保所有環境中的存取控制及合規標準保持貫徹一致。

Cloudera 平台基於 AI 核心架構而設，自動執行關鍵數據織構操作，包括數據質素驗證、分類及剖析。 此外，平台提供企業數據的自然語言存取功能，讓技術及非技術團隊都可運用數據。 透過是次更新，Cloudera 客戶可在數據中心或公共雲端部署 Trino，並經由認證連接器實現跨系統數據的同盟整合。 與 SDX 的整合後，元數據與存取控制得以成功統一，有助簡化管理，並支援安全的自助式數據存取。 透過統一整間企業的元數據、存取控制、管治與安全機制，Cloudera 提供單一安全端點以存取不同引擎、雲端與本地環境的所有數據，不用重複設置安全或存取政策。 此外，Cloudera Octopai Data Lineage 追蹤數據的端對端過程，使所有數據轉換公開透明且值得信任，包括源自 Cloudera 生態系統以外的數據。

憑藉這套融合 AI 的架構，Cloudera 讓企業得以：

藉由數據織構操作（例如清理及分類）的自動化來提高效率。

採用自然語言介面推動簡單直觀的數據交流，讓數據存取普及化。

透過智能元數據收集及端對端數據沿襲，增強信任並提升透明度。



Cloudera 產品總監 Leo Brunnick 表示：「Cloudera 的一貫使命是成為企業的強大後盾，為每項 AI 計劃提供可信數據。 隨著此版本問世，我們跨越一大重要里程碑，把 AI 驅動的自動化、管治及存取功能匯集於同一平台。 企業如今能穩妥地駕馭任何地方的所有數據，加快創新並帶來更卓越的業務成效。」

本最新消息於 Cloudera 在杜拜舉行的 EVOLVE25 活動期間發佈。 歡迎進一步了解 Cloudera 的數據與 AI 平台。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一獲大型機構信賴將 AI 帶到任何數據環境的數據與 AI 平台公司。 有別於其他供應商，Cloudera 提供連貫的雲端體驗，匯聚公共雲端、內部部署數據中心與邊緣運算，發揮經實證的開源基礎。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面控制所有形式的數據，提升安全性、管治以及即時和預測洞察分析。 世界各地各行各業的最大品牌均依賴 Cloudera 來革新決策流程，最終提高盈利、防禦威脅和拯救生命。

有關更多資訊，請瀏覽 Cloudera.com 並在 LinkedIn 及 X 關注我們。Cloudera 及相關標誌均屬 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。其他公司及產品名稱均可能是其各自擁有者的商標。

聯絡人

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com