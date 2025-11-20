Telefónica Movistar México asegura la continuidad de sus servicios para todos sus clientes en el país

CIUDAD DE MÉXICO, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telefónica Movistar México informa a la opinión pública sobre sus servicios a nivel nacional para todos sus clientes: personas y empresas.

La Compañía continúa prestando sus servicios públicos de forma consistente y continua, brindando atención a todos sus clientes a través de sus equipos de operación, comerciales y de servicio al cliente, cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales. La prioridad es asegurar la conectividad, calidad y continuidad del servicio para millones de usuarios.

En este contexto, Telefónica Movistar México mantiene operativos todos sus canales de atención al cliente y plataformas digitales, para brindar soporte oportuno y eficiente.

La compañía reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y continuidad de sus servicios en atención a la confianza depositada por sus clientes.



Para más información, los clientes pueden comunicarse a través de los canales oficiales de atención o visitar las diferentes plataformas de las marcas de Telefónica en el país.

Telefónica Movistar México cuenta con más de 23.5 millones de clientes en el país y forma parte de Telefónica Hispanoamérica, uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones en la región. La compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, ofrece servicios de conectividad de banda ancha fija – con soluciones FTTH – y móvil con redes 4G y 5G, además de una amplia gama de servicios digitales para 66 millones de clientes residenciales y empresariales en la región. Telefónica Hispanoamérica opera en México, Colombia, Venezuela y Chile.

