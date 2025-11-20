HMS Networks åtar sig att nå nettonollutsläpp – validerat av Science Based Targets

HMS Networks AB har fått sina klimatmål officiellt validerade av Science Based Targets initiative (SBTi) — en betydande milstolpe i företagets hållbarhetsresa. Godkännandet stärker HMS engagemang i att minska utsläppen i linje med Parisavtalets mål.

HMS produkter hjälper kunder att förbättra produktivitet och hållbarhet. Företag vänder sig till HMS för att möjliggöra kommunikation mellan industriella maskiner och enheter — vilket minskar energiförbrukning och serviceresor. Men HMS har också högt ställda mål för sin egen hållbarhetsagenda.

”Ambitiösa mål för en hållbar framtid är inte längre valfria, de är nödvändiga. Med våra mål validerade av SBTi visar vi att vi tar vårt klimatansvar på allvar – ett krav inte bara från oss själva, utan även från kunder, partners och investerare”, säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks.

HMS nettonollmål i korthet

HMS Networks åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser i Scope 1 och 2 med 55,84 % till år 2030 (från basåret 2022). HMS åtar sig också att minska Scope 3-utsläpp från inköpta varor och tjänster, uppströms transporter och distribution, tjänsteresor samt användning av sålda produkter med 51,6 % per tillfört SEK-värde under samma tidsram. Lång sikt: HMS Networks åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser i Scope 1 och 2 med 90,0 % till år 2050 (från basåret 2022). HMS åtar sig också att minska Scope 3-utsläpp från inköpta varor och tjänster, uppströms transporter och distribution, tjänsteresor samt användning av sålda produkter med 97,0 % per tillfört SEK-värde under samma tidsram. *

Med SBTi:s validering ansluter sig HMS till en växande grupp företag som tar aktivt ansvar för klimatförändringarna.

Del av HMS 2030-strategi

I september 2025 lanserade HMS en 2030-strategi där ”Planet” är ett av de viktigaste strategiska fokusområdena. Att få målen godkända av SBTi är ett viktigt steg i denna riktning.

Till år 2030 siktar HMS på att integrera hållbarhet i allt från beslutsfattande till samarbete, och göra hållbarhet till en naturlig del av verksamheten och värderingarna.

Om Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi) hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade mål för att reducera utsläpp och bekämpa klimatkrisen. Målet är att halvera de globala utsläppen till 2030 och nå nettonoll till 2050.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI och WWF och är en del av We Mean Business-koalitionen.



*Målen i Scope 1 + 2 är i enlighet med marknadsbaserad metod. Målgränsen inkluderar markrelaterade utsläpp och borttagningar från bioenergiråvaror.

