20.11.2025 klo 16.30

Finanssivalvonta on hyväksynyt Lassila & Tikanojan jakautumis- ja listalleottoesitteen; Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean johtoryhmät jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen

Lassila & Tikanoja Oyj (“Jakautuva Yhtiö”) tiedotti 7.8.2025 Jakautuvan Yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (“Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Jakautuvan Yhtiön varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat Jakautuvan Yhtiön kiertotalousliiketoimintaa, siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi on ehdotettu Lassila & Tikanoja Oyj (“Uusi Lassila & Tikanoja”) (“Jakautuminen”). Jakautuvan Yhtiön hallitus on ehdottanut, että Jakautuvan Yhtiön 4.12.2025 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous (“Ylimääräinen yhtiökokous”) hyväksyisi Jakautumissuunnitelman ja päättäisi Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisen täytäntöönpano, joka edellyttää muun muassa Ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää, odotetaan tulevan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin arviolta 31.12.2025, ja kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.1.2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluliiketoiminnot jäisivät Jakautumisessa Jakautuvaan Yhtiöön, ja Jakautuva Yhtiö on tarkoitus nimetä Jakautumisen yhteydessä uudelleen Luotea Oyj:ksi (”Luotea”).

Finanssivalvonta on tänään 20.11.2025 hyväksynyt Jakautuvan Yhtiön Uuden Lassila & Tikanojan puolesta laatiman suomenkielisen jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka koskee Jakautumista ja Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden hakemista otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (“Esite”). Esite ja Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös tulevat olemaan saatavilla arviolta 20.11.2025 alkaen Jakautuvan Yhtiön verkkosivuilla osoitteissa https://www.lt.fi/sijoittajat/lt-sijoituskohteena/jakautuminen-2025 ja https://www.lt.fi/en/investors/lt-as-an-investment/demerger-2025.

Uuden Lassila & Tikanojan johtoryhmä

Jakautuva Yhtiö tiedotti 9.6.2025, että Jakautuvan Yhtiön hallitus on esittänyt Eero Hautaniemeä nimitettäväksi Uuden Lassila & Tikanojan toimitusjohtajaksi ja Joni Sorsasta nimitettäväksi Uuden Lassila & Tikanojan talousjohtajaksi, mikäli Jakautuminen toteutetaan.

Jakautuvan Yhtiön hallitus on lisäksi, ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle, nimittänyt seuraavat henkilöt muodostamaan Uuden Lassila & Tikanojan johtoryhmän yhdessä toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen:

Antti Tervo (Johtaja, Kasvu ja Operaatiot)

Juha Saarinen (Hankintajohtaja)

Hilppa Rautpalo (Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ)

Jorma Mikkonen (Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja Vastuullisuus)

Edward Skärström (Tietohallintojohtaja)

Uuden Lassila & Tikanojan johtoryhmään nimitetyt henkilöt tulevat jatkamaan nykyisissä tehtävissään Jakautuvassa Yhtiössä suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, arviolta 31.12.2025, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan.

Luotean johtoryhmä

Jakautuva Yhtiö tiedotti 9.6.2025, että Jakautuvan Yhtiön hallitus on esittänyt Antti Niitynpäätä nimitettäväksi Luotean toimitusjohtajaksi ja Mika Stirkkistä nimitettäväksi Luotean talousjohtajaksi, mikäli Jakautuminen toteutetaan.

Antti Niitynpää on toiminut Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana vuodesta 2021 ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluiden johtotehtävistä. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä ISS yhtiöissä yli 10 vuoden ajan. Mika Stirkkisellä on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon johtotehtävistä muun muassa Finnair Oyj:n talousjohtajana ja viimeksi Forenom Groupin talousjohtajana.

Jakautuvan Yhtiön hallitus on lisäksi, ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle, nimittänyt seuraavat henkilöt muodostamaan Luotean johtoryhmän yhdessä toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa Jakautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen:

Erja Heiskanen siivous- ja tukipalveluiden johtajaksi. Heiskanen on toiminut Jakautuvan Yhtiön siivous- ja tukipalveluiden johtajana vuodesta 2021 ja sitä ennen Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluiden aluejohtajana. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä Honkarakenne Oyj:ssä, Kährs-konsernissa ja ABB:llä.

Jani Lindström kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan johtajaksi. Lindström on toiminut Jakautuvan Yhtiön kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan johtajana vuodesta 2021. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä Transval Group Oy:ssä, Posti Group Oyj:ssä ja K-ryhmässä.

Mikko Taipale Ruotsin toimialajohtajaksi. Taipale on toiminut Jakautuvan Yhtiön Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajana vuodesta 2023. Aiemmin Taipale on työskennellyt muun muassa AIMS International Swedenissä partnerina, Veoneerissa ja Autolivissa henkilöstöjohtajana sekä Telia-konsernissa eri johtotehtävissä.

Tom Lindgren strategia-, vastuullisuus- ja kehitysjohtajaksi. Lindgren on toiminut Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluiden strategiajohtajana ja toimialan johtoryhmän jäsenä 15.1.2025 alkaen. Aiemmin Lindgren on toiminut Haltian Oy:n digitaalisten palveluiden johtajana ja useissa johtotehtävissä Lindström Oy:llä, Samsungilla ja Nokialla.

Jami Pohja henkilöstöjohtajaksi. Pohjalla on yli 15 vuoden kokemus henkilöstöjohtotehtävistä. Pohja on toiminut Jakautuvan Yhtiön kiinteistöpalveluiden henkilöstöjohtajana vuodesta 2020. Sitä ennen hän on toiminut henkilöstöjohtotehtävissä Alko Oy:llä ja Jakautuvassa Yhtiössä sekä juristina Toimihenkilöliitto Ertossa.

Heikki Eskola lakiasiain- ja EHSQ-johtajaksi. Eskola on toiminut lakiasiainjohtotehtävissä Jakautuvassa Yhtiössä maaliskuusta 2025 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut lakiasiainjohtotehtävissä Wärtsilä Oyj:ssä ja ISS-palveluissa sekä yhtiöjuristina Jakautuvassa Yhtiössä.

Uuden Lassila & Tikanojan tavoitteet

Jakautuvan Yhtiön hallitus on asettanut Uudelle Lassila & Tikanojalle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

Liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu yli 6 prosenttia keskipitkällä aikavälillä;

Oikaistu EBITA -marginaali 11 prosenttia keskipitkällä aikavälillä;

Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen 1.5x-2.5x;

Osingonjakosuhde vähintään 50 % nettotuloksesta

Taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta tuloskehityksestä. Uuden Lassila & Tikanojan toteutunut tulos voi poiketa merkittävästi näistä tulevaisuutta koskevista lausumista tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta monien eri tekijöiden johdosta.

Uuden Lassila & Tikanojan strategia

Uusi Lassila & Tikanoja on kiertotalouspalveluiden markkinajohtaja Suomessa. Uuden Lassila & Tikanojan liiketoiminnan vankan perustan muodostavat asiakaslähtöisyys, houkuttelevat markkinat, koko arvoketjun kattava liiketoimintamalli ja vahva tase. Kiertotalouteen vaikuttaa yhtäaikaisesti useita megatrendejä, mikä kiihdyttää toimialan uudistumista. Näistä megatrendeistä merkittävimpiä ovat:

Yhteiskunnallinen paine kohti kiertotalousratkaisuja

Sääntelyn tuki kierrätykselle ja kasvavat vaatimukset jäteraportoinnille

Uudet kierrätysteknologiat

Kasvava paine ennallistamiseen ja kysyntä biodiversiteettiratkaisuille

Vastatakseen näihin haasteisiin Uusi Lassila & Tikanoja keskittyy kasvustrategiassaan seuraavaan kolmeen alueeseen:

Ydinliiketoiminnan kehitys: Tämä kasvualue perustuu Uuden Lassila & Tikanojan palveluverkoston laajentamiseen, palveluvalikoiman ja menetelmien kehittämiseen sekä kohdennettuun kasvuun valituissa asiakassegmenteissä. Uusi Lassila & Tikanoja pyrkii hyödyntämään laajaa asiakaskuntaansa ja kehittämään näille tarjoamiaan palveluitaan hyödyntämällä koko kiertotalousliiketoimintansa portfoliota, joka mahdollistaa systemaattisen ristiinmyynnin ja asiakassuhteiden kehittämisen. Asiakassuhteen syventämiseen pyritään kytkeytymällä vahvemmin asiakkaiden prosesseihin.

Tämä kasvualue perustuu Uuden Lassila & Tikanojan palveluverkoston laajentamiseen, palveluvalikoiman ja menetelmien kehittämiseen sekä kohdennettuun kasvuun valituissa asiakassegmenteissä. Uusi Lassila & Tikanoja pyrkii hyödyntämään laajaa asiakaskuntaansa ja kehittämään näille tarjoamiaan palveluitaan hyödyntämällä koko kiertotalousliiketoimintansa portfoliota, joka mahdollistaa systemaattisen ristiinmyynnin ja asiakassuhteiden kehittämisen. Asiakassuhteen syventämiseen pyritään kytkeytymällä vahvemmin asiakkaiden prosesseihin. Materiaaliarvon kasvattaminen ja integraatio materiaaliketjuihin: Tämä kasvualue keskittyy materiaalien arvon lisäämiseen ja syvempään integroitumiseen materiaaliketjuihin. Erityisesti arvoa tuotetaan pitämällä materiaalit osana kiertoa sekä kasvatetaan niihin sitoutunutta arvoa esikäsittelyllä, lajittelulla ja jalostamisella. Materiaaliketjujen kehittäminen ja kierrätysratkaisujen luominen tukee yhteiskunnan ja asiakkaiden kestävää kehitystä, sekä luo merkittävää lisäarvoa nostamalla asiakkaiden kierrätysastetta, korvaamalla neitseellisiä materiaaleja ja poistamalla pilaantuneita materiaaleja kierrosta.

Tämä kasvualue keskittyy materiaalien arvon lisäämiseen ja syvempään integroitumiseen materiaaliketjuihin. Erityisesti arvoa tuotetaan pitämällä materiaalit osana kiertoa sekä kasvatetaan niihin sitoutunutta arvoa esikäsittelyllä, lajittelulla ja jalostamisella. Materiaaliketjujen kehittäminen ja kierrätysratkaisujen luominen tukee yhteiskunnan ja asiakkaiden kestävää kehitystä, sekä luo merkittävää lisäarvoa nostamalla asiakkaiden kierrätysastetta, korvaamalla neitseellisiä materiaaleja ja poistamalla pilaantuneita materiaaleja kierrosta. Kiertotalousliiketoiminnan kasvu Ruotsissa: Kiertotalousliiketoiminnan kasvu Ruotsissa painottuu lähitulevaisuudessa epäorgaanisiin liikkeisiin, kuten esimerkiksi yritys- ja liiketoimintahankintoihin, joiden avulla tarkoituksena on saavuttaa kasvava markkinaosuus useammalla palvelualueella olemassa olevien prosessipuhdistuspalvelujen rinnalla. Ruotsin markkinoiden kasvu on tärkeää, sillä se tarjoaa mahdollisuuden laajentua ja vakiinnuttaa Uuden Lassila & Tikanojan asema uusilla markkina-alueilla, sillä esimerkiksi teollisessa puhtaanapidossa laajentuminen käytännössä edellyttää paikallisen yksikön perustamista. Ruotsin markkinoiden kasvua tukevat kiertotalouden vahvistuminen sekä yhteiskunnan lisääntyvät sääntelyvaatimukset. Uusi Lassila & Tikanoja pyrkii hyödyntämään Ruotsin markkinoilla olevia mahdollisuuksia kehittämällä uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, perustuen Suomen markkinoilla hankittuun vankkaan kokemukseen.

Uuden Lassila & Tikanojan keskeiset vahvuudet

Uuden Lassila & Tikanojan johdon näkemyksen mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat Uuden Lassila & Tikanojan keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

Kiertotalous tarjoaa suuren ja kasvavan markkinan

Uusi Lassila & Tikanoja toimii kasvavalla kiertotalousmarkkinalla ja hyötyy globaalista siirtymästä kohti kestävää resurssien käyttöä. Markkinakasvu perustuu kiristyviin ympäristövaatimuksiin, jotka edellyttävät jätteiden ja sivuvirtojen tehokasta palauttamista uudelleenkäyttöön. EU:n kiristyvät vaatimukset luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, erilaisten päästöjen vähentämiselle sekä hiilinielujen vahvistamiselle ohjaavat teollisuutta investoimaan puhtaan siirtymän ratkaisuihin, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Uudelle Lassila & Tikanojalle. Kasvavat resurssitehokkuusvaatimukset sekä sääntelyn kiristyminen ovat lisänneet Uuden Lassila & Tikanojan palveluiden kysyntää, kun teollisuus pyrkii sopeuttamaan tuotantoprosessejaan tiukentuviin ympäristövaatimuksiin.

Markkinajohtaja Suomessa kattavalla jätehuollon infrastruktuurilla

Uusi Lassila & Tikanoja on saavuttanut johtavan aseman Suomen hajanaisessa jätehuoltomarkkinassa, ja sillä on vahva markkina-asema sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Uusi Lassila & Tikanoja tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman palveluita, jotka vastaavat erityyppisiin jätehuollon tarpeisiin. Uuden Lassila & Tikanojan osaaminen jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä, sekä sen suuret materiaalivolyymit yhdistettynä osaamiseen sääntelystä ja kierrätysteknologioista antaa Uudelle Lassila & Tikanojalle mahdollisuuden luoda kilpailukykyisiä ratkaisuja kehittyvässä markkina- ja sääntely-ympäristössä.

Kattavat resurssit luovat skaalaetua

Uusi Lassila & Tikanoja hallinnoi noin miljoona tonnia jätteitä ja sivuvirtoja, mikä antaa sille erinomaiset mahdollisuudet luoda teollisen mittakaavan ratkaisuja. Uusi Lassila & Tikanoja on rakentanut Suomessa valtakunnallisen palvelu- ja keräysverkoston, joka on lähellä asiakkaita. Uuden Lassila & Tikanojan laaja toimintaverkosto sisältää noin 1 200 ajoneuvoa ja 174 000 työkohdetta. Tämä infrastruktuuri mahdollistaa tehokkaan pääsyn asiakkaiden erilaisiin materiaalivirtoihin. Uuden Lassila & Tikanojan kyky olla fyysisesti lähellä asiakkaitaan tukee sen kilpailukykyä ja mahdollistaa räätälöityjen jätehuoltoratkaisujen tarjoamisen.

Uusi Lassila & Tikanoja palvelee laajaa asiakaskuntaa korkealla asiakastyytyväisyydellä

Uusi Lassila & Tikanoja palvelee laajaa ja monipuolista asiakaskuntaa, joka koostuu noin 22 000 yritysasiakkaasta eri toimialoilla. Asiakastyytyväisyyttä tukevat useat valintakriteerit, joita asiakkaat arvostavat Uudessa Lassila & Tikanojassa. Uuden Lassila & Tikanojan helppokäyttöiset palvelut, jotka kattavat valtakunnallisen päästä päähän -tarjonnan, ovat tärkeä valintatekijä asiakkaille. Lisäksi Uuden Lassila & Tikanojan tarjoama luotettava ja kustannustehokas palvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Uuden Lassila & Tikanojan kyky parantaa kierrätysasteita on myös merkittävä etu, sillä se tukee asiakkaiden pyrkimyksiä edistää kestävää kehitystä. Lisäksi läpinäkyvyys ja raportointikyvykkyys lisäävät Uuden Lassila & Tikanojan asiakasarvoa, varmistaen luottamuksen ja tyytyväisyyden sen asiakaskuntaan.

Vakaata tulosta ja vahvaa kassavirtaa

Uuden Lassila & Tikanojan oikaistu EBITA -marginaali on ollut erittäin vakaa, pysyen noin 10 prosentin tasolla vuodesta 2022 vuoteen 2024 carve-out-perusteisesti laskettuna. Tämä osoittaa Uuden Lassila & Tikanojan kyvyn hallita kustannuksia tehokkaasti ja optimoida liiketoiminnan tehokkuutta. Uuden Lassila & Tikanojan palveluportfolio ja vahva läsnäolo arvoketjun eri vaiheessa on luonut sille taloudellista vakautta ja tasapainottanut markkinoiden kausivaihteluita.

Uuden Lassila & Tikanojan asemoituminen laajentumista ja kasvua varten

Uuden Lassila & Tikanojan vahva asema tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia laajentumiseen ja kasvuun. Uusi Lassila & Tikanoja on tunnistanut merkittävää potentiaalia jätteen jalostusasteen kasvattamisessa uudeksi materiaaliksi tai uudeksi tuotteeksi. Uuden Lassila & Tikanojan strateginen painopiste maantieteellisessä laajentumisessa Ruotsiin, jossa Uusi Lassila & Tikanoja on jo aloittanut toimintojaan, tuo mukanaan lisäkasvupotentiaalia. Uusi Lassila & Tikanoja on erinomaisesti varustautunut vastaamaan avautuviin markkinamahdollisuuksiin, sillä sen tarjoamat ratkaisut jätteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle ovat markkinoilla hyvin tunnettuja.

Tietyt Uuden Lassila & Tikanojan carve-out -taloudelliset tiedot

Esite sisältää Uuden Lassila & Tikanojan carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden, joka sisältää tilintarkastetut carve-out tilinpäätökset 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta, sekä tilintarkastamattomia

carve-out -taloudellisia tietoja 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 30.9.2024 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Uuden Lassila & Tikanojan carve-out-tilinpäätökset 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Samuli Perälän toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.

Uuden Lassila & Tikanojan carve-out-tilinpäätökset 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta on laadittu carve-out-perusteisesti yhdistelemällä Jakautuvan Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin sisältyneet Uuden Lassila & Tikanojan liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat.

Carve-out -taloudelliset tiedot 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu carve-out-perusteisesti yhdistelemällä Jakautuvan Yhtiön tilintarkastamattomiin konsernin taloudellisiin osavuositietoihin sisältyneet Uuden Lassila & Tikanojan liiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat. Carve-out-tilinpäätökset ja carve-out -taloudelliset tiedot sisältävät kohdistettuja tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka perustuvat johdon harkintaan, oletuksiin ja arvioihin. Merkittävimmät arviot, harkintaan perustuvat ratkaisut ja oletukset liittyvät tiettyihin keskitetysti tuotettujen palveluiden kulujen kohdistamiseen, vuokrasopimusjärjestelyihin, jaettuihin hyödykkeisiin, kassanhallintaan ja rahoitukseen, kauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen määrittämiseen sekä sijoitettuun omaan pääomaan.

Uuden Lassila & Tikanojan carve-out-tilinpäätöksiä laadittaessa on sovellettu IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja niissä on otettu huomioon tilintarkastettujen, 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta laadittujen carve-out-tilinpäätösten liitetiedoissa kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Uudelle Lassila & Tikanojalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastamattomat carve-out -taloudelliset tiedot 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat carve-out-vertailutiedot 30.9.2024 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu ”IAS 34—Osavuosikatsaukset” -standardia noudattaen ja ottaen huomioon yllä kuvatut carve-out-periaatteet.

Näin ollen Uuden Lassila & Tikanojan carve-out -taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen Uuden Lassila & Tikanojan liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat olleet, jos Uusi Lassila & Tikanoja olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja jos se olisi laatinut erilliset konsernitilinpäätöstiedot esitettäviltä kausilta. Uuden Lassila & Tikanojan carve-out -taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä osoita, millainen Uuden Lassila & Tikanojan liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Uuden Lassila & Tikanojan carve-out-perusteisia tunnuslukuja ilmoitetuilla ajanjaksoilla ja ilmoitettuina ajankohtina:

1.1.–30.9. tai 30.9. 1.1.–31.12.

tai 31.12. Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu 2025 2024 2024 2023 2022 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton

ellei toisin ilmoitettu) Liikevaihto............................................................... 315,5 318,5 423,91) 422,11) 450,91) Liikevaihdon kasvu, %............................................................ -1,0 - 0,4 -6,4 - Oikaistu EBITDA............................................................... 64,0 65,1 86,0 82,9 82,0 Oikaistu EBITDA -%............................................................ 20,3 20,5 20,3 19,6 18,2 EBITDA............................................................... 63,8 64,1 83,8 82,6 84,0 EBITDA-%............................................................ 20,2 20,1 19,8 19,6 18,6 Oikaistu EBITA............................................................... 31,6 34,2 44,4 40,5 44,1 Oikaistu EBITA -%............................................................ 10,0 10,7 10,5 9,6 9,8 Liikevoitto............................................................... 30,0 31,8 40,51) 38,31) 44,61) Tilikauden tulos............................................................... 22,5 25,0 31,51) 32,41) 35,51) Varat yhteensä............................................................... 474,9 463,9 453,01) 454,51) 455,91) Sijoitettu oma pääoma............................................................... 246,2 244,6 252,11) 251,41) 257,81) Korolliset nettovelat............................................................... 88,3 81,3 67,41) 62,31) 41,71) Liiketoiminnan nettorahavirta............................................................... 36,9 51,6 74,01) 82,01) 71,81) Investointien nettorahavirta............................................................... -21,3 -31,0 -39,81) -42,61) -28,21) Rahoituksen nettorahavirta............................................................... -15,9 -22,1 -34,81) -39,51) -42,41) ________________ 1) Tilintarkastettu.

Tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta, sekä tilintarkastamattomia carve-out -taloudellisia tietoja 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 30.9.2024 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on otettu kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi.

Uuden Lassila & Tikanojan tunnusluvut sekä tunnuslukujen määritelmät, käyttötarkoitukset ja täsmäytykset on esitetty kokonaisuudessaan Esitteessä.

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus Liikevoitto Yhdistellyssä tuloslaskelmassa esitetty liikevoitto. Liikevoitto kuvaa Uuden Lassila & Tikanojan liiketoiminnan tuottaman tuloksen ilman rahoituseriä ja osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta sekä veroja. Liikevaihdon kasvu, % Tilikauden liikevaihto vähennettynä vertailukauden liikevaihdolla, jaettuna vertailukauden liikevaihdolla, prosentteina Liikevaihdon kasvu kuvaa Uuden Lassila & Tikanojan kykyä kasvattaa liikevaihtoa.

Tämä mittari on yksi Uuden Lassila & Tikanojan keskipitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista. EBITDA Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia. Johto seuraa EBITDA-tunnusluvun avulla Uuden Lassila & Tikanojan ydinliiketoiminnan kannattavuutta ilman ei-rahavirtavaikutteisia pääomamenoja. EBITDA-% EBITDA prosentteina liikevaihdosta. Johto seuraa EBITDA-tunnusluvun avulla Uuden Lassila & Tikanojan ydinliiketoiminnan kannattavuutta ilman ei-rahavirtavaikutteisia pääomamenoja. Vertailtavuuteen vaikuttavat erät Olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen hankinnoista aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut sekä muut olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Erät, jotka eivät liity suoraan Uuden Lassila & Tikanojan tavanomaiseen liiketoimintaan, on esitetty erikseen, jotta ydinliiketoiminnan tulosta ja vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä voidaan arvioida. Oikaistu EBITDA EBITDA oikaistuna vertailtavuuteen vaikuttavilla erillä. Oikaistu EBITDA ja oikaistu EBITA ja niihin liittyvät marginaalit esitetään liikevoiton ja EBITDA:n lisäksi kuvaamaan liiketoiminnan taustalla olevaa suorituskykyä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri ajanjaksojen välillä. Johdon näkemyksen mukaan nämä oikaistut tunnusluvut tarjoavat merkityksellistä lisätietoa, koska niistä on jätetty ulkopuolelle tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä, jotka heikentävät ajanjaksojen välistä vertailukelpoisuutta. Oikaistu EBITDA -% Oikaistu EBITDA prosentteina liikevaihdosta. Oikaistu EBITDA ja oikaistu EBITA ja niihin liittyvät marginaalit esitetään liikevoiton ja EBITDA:n lisäksi kuvaamaan liiketoiminnan taustalla olevaa suorituskykyä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri ajanjaksojen välillä. Johdon näkemyksen mukaan nämä oikaistut tunnusluvut tarjoavat merkityksellistä lisätietoa, koska niistä on jätetty ulkopuolelle tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä, jotka heikentävät ajanjaksojen välistä vertailukelpoisuutta. Oikaistu EBITA Liikevoitto ilman yrityskauppojen aineettomien hyödykkeiden hankintamenon kohdistusten poistoja ja arvonalentumisia, oikaistuna vertailtavuuteen vaikuttavilla erillä. Oikaistu EBITA mittaa kannattavuutta ilman yrityskauppoihin liittyviä hankintamenojen poistoja ja arvonalentumisia, kuvaa alla olevan liiketoiminnan kehitystä ja lisää vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Oikaistu EBITA -% Oikaistu EBITA prosentteina liikevaihdosta. Oikaistu EBITA mittaa kannattavuutta ilman yrityskauppoihin liittyviä hankintamenojen poistoja ja arvonalentumisia, kuvaa alla olevan liiketoiminnan kehitystä ja lisää vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä.

Tämä mittari on yksi Uuden Lassila & Tikanojan keskipitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista. Korolliset velat Lainat rahoituslaitoksilta + vuokrasopimusvelat + konsernitilivelat lähipiirille. Sijoitetun pääoman, sijoitetun pääoman tuoton ja korollisten nettovelkojen osatekijä. Korolliset nettovelat Korolliset velat - konsernitilisaamiset lähipiiriltä - rahavarat. Korolliset nettovelat ovat likviditeetin mittari, jota johto käyttää seuratakseen Uuden Lassila & Tikanojan velkojen maksukykyä lyhyellä aikavälillä.

Tietyt Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Esitteeseen sisältyvät yhdistellyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot (“Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”) havainnollistavat Jakautumisen vaikutusta Uuden Lassila & Tikanojan

carve-out -taloudellisiin tietoihin ikään kuin Jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Esite sisältää myös komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisen riippumattoman toimeksiannon suorittajan varmennusraportin Esitteeseen sisältyvän taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta. Pro forma -taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tuloslaskelma 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta kuvaavat Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut 1.1.2024. Tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -tase 30.9.2025 kuvaa Jakautumista ikään kuin se olisi tapahtunut tuona päivänä.

Luonteensa vuoksi Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat Jakautumisen hypoteettista vaikutusta, jos Jakautuminen olisi toteutunut Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna päivänä eivätkä ne näin ollen edusta Uuden Lassila & Tikanojan todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei myöskään ole ennakoida Uuden Lassila & Tikanojan liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa tulevana ajankohtana eivätkä ne edusta Uuden Lassila & Tikanojan toiminnan tulosta tai taloudellista asemaa itsenäisenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevana yhtiönä esitetyillä ajanjaksoilla.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistavat oikaisuja historiallisiin carve-out -taloudellisiin tietoihin pro forma -vaikutusten antamiseksi tapahtumille, jotka liittyvät suoraan Jakautumiseen ja ovat perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja tiettyihin oletuksiin, jotka on kuvattu Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedoissa. Ei ole varmuutta siitä, että Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Seuraavassa taulukossa esitetään Uuden Lassila & Tikanojan pro forma -perusteiset tilintarkastamattomat tunnusluvut ilmoitetuilla ajanjaksoilla ja ilmoitettuina ajankohtina:

1.1.–30.9.2025

Pro forma 1.1.–31.12.2024

Pro forma 30.9.2025

Pro forma Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu Liikevaihto.......................................................................................... 315,5 423,9 Oikaistu EBITDA.......................................................................................... 64,3 86,5 Oikaistu EBITDA -%.......................................................................................... 20,4 20,4 EBITDA.......................................................................................... 66,0 81,0 EBITDA-%.......................................................................................... 20,9 19,1 Oikaistu EBITA.......................................................................................... 31,8 44,6 Oikaistu EBITA -%.......................................................................................... 10,1 10,5 Liikevoitto.......................................................................................... 32,0 37,3 Tilikauden tulos.......................................................................................... 22,8 26,9 Osakekohtainen tulos (EUR).......................................................................................... 0,60 0,70 Varat yhteensä.......................................................................................... 494,8 Oma pääoma yhteensä.......................................................................................... 175,7 Sijoitettu pääoma.......................................................................................... 356,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)1).......................................................................................... 11,4 Oman pääoman tuotto, % (ROE)1).......................................................................................... 15,3 Korolliset nettovelat.......................................................................................... 161,9 Korolliset nettovelat / Oikaistu EBITDA1).......................................................................................... 1,9x Omavaraisuusaste, %.......................................................................................... 36,7 Nettovelkaantumisaste, %.......................................................................................... 92,1 ________________ 1) Pro forma -tunnusluvun laskennassa on käytetty tuloksen osalta koko vuoden 2024 pro forma -lukuja, koska koko vuoden liiketoiminnan tuloksen käyttäminen huomioi paremmin vuoden sisäisen kausivaihtelun.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, mukaan lukien tunnuslukujen määritelmät, käyttötarkoitukset ja täsmäytykset, on otettu kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi.

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan tämän pörssitiedotteen lisäksi koko Esitteeseen.

Jakautuvan Yhtiön ja Uuden Lassila & Tikanojan neuvonantajat

Jakautumisessa ja Uuden Lassila & Tikanojan listautumisessa taloudellisena neuvonantajana toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Suomen lakiin liittyen ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Yhdysvaltain lakiin liittyen.

Pääomamarkkinapäivä

Jakautuva Yhtiö järjestää Uuteen Lassila & Tikanojaan ja Luoteaan keskittyvän pääomamarkkinapäivän 26.11.2025. Lisätietoa on saatavilla ja rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa https://www.lt.fi/sijoittajat/lt-sijoituskohteena/paaomamarkkinapaiva-2025.

Lassila & Tikanoja Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, puh. 010 636 2810

Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045

Liitteet:

Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot;

Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastettu carve-out tilinpäätöskokonaisuus 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastuskertomus;

Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastamattomat carve-out -taloudelliset tiedot 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Huomautus

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- ja listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua Jakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, Jakautumissuunnitelmaan ja Esitteeseen, sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Esitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Uudesta Lassila & Tikanojasta, sen osakkeista ja ehdotetusta Jakautumisesta.

Tämä tiedote ei ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa osakkeita eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi, tarjouspyynnöksi tai myynniksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään muu Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperikomitea tai sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole antanut lausuntoa kyseisten arvopapereiden kohtuullisuudesta tai arvosta taikka tähän tiedotteeseen tai Esitteeseen sisältyvien tietojen laadusta, oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistuksen mukaisia IFRS-tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja niitä on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti määriteltyjen tai nimettyjen tunnuslukujen sijaan. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla ja siksi tässä tiedotteessa esitetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Taloudellinen neuvonantaja työskentelee Jakautumisessa Jakautuvan Yhtiön ja Uuden Lassila & Tikanojan eikä kenenkään muun lukuun eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Jakautuvan Yhtiön ja Uuden Lassila & Tikanojan asiakassuojan tarjoamisesta tai Jakautumiseen tai muihin asioihin liittyvien neuvojen antamisesta.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää “tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten “aikoa”, “arvioida”, “odottaa”, “saattaa”, “suunnitella”, “uskoa”, “arvioida” ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Jakautuvan Yhtiön tai Uuden Lassila & Tikanojan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Jakautuva Yhtiö, Uusi Lassila & Tikanoja tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muutoin kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

