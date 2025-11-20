Aktsiaseltsi Infortar tütarühing viis lõpule OÜ Oisu Biogaas osade omandamise tehingu

Aktsiaselts Infortar avaldas 31. oktoobril 2025 börsiteate, milles teatas Oisu Biogaas OÜ 60% suuruse osaluse omandamisest OÜ-lt Eesti Biogaas Aktsiaseltsi Infortar tütarühingu OÜ Infortar Agro poolt.

Eesti Konkurentsiamet väljastas eile 19. novembril 2025 tehingu lõpuleviimiseks koondumisloa.

Täna, pärast teiste tehingu lõpuleviimise eeltingimuste täitmist, omandas OÜ Infortar Agro täiendavalt Aktsiaseltsi Infortar tütarühingule Osaühing Estonia kuuluva Oisu Biogaas OÜ 40% suuruse osaluse ja tehingute tulemusel kuulub OÜ-le Infortar Agro 100% suurune osalus OÜ-s Oisu Biogaas.

Tehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Aktsiaseltsi Infortar tegevusele. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile