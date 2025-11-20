Kymeta et iRocket annoncent un partenariat stratégique visant à équiper le Golden Dome d’une technologie d’interception de missiles en connexion permanente

REDMOND, Washington, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, leader mondial des communications mobiles par satellite basées sur la technologie des métamatériaux, et Innovative Rocket Technologies Inc. (iRocket), un fabricant de fusées révolutionnaire, annoncent aujourd’hui une collaboration stratégique visant à poursuivre le développement, l’intégration et les essais de la nouvelle technologie conforme multi-orbite de Kymeta au sein des intercepteurs de missiles d’iRocket.

Alors que le Pentagone accroît sa dépendance envers les fournisseurs commerciaux pour les technologies de défense, en particulier les services satellitaires, ce partenariat permettra la mise en place d’une nouvelle génération d’intercepteurs en connexion permanente et à haute réactivité, une capacité largement considérée comme essentielle à la future vision du Golden Dome pour la défense continentale.

En intégrant sa technologie conforme dans les missiles d’iRocket, Kymeta offrira une connectivité satellitaire en temps réel et multi-orbite permettant des mises à jour en phase intermédiaire, une amélioration de la précision et une résilience accrue dans des environnements contestés.

L’innovation d’antenne conforme de Kymeta exploite les propriétés électromagnétiques uniques des métamatériaux, socle technologique éprouvé de l’entreprise. Cette innovation dépasse les systèmes à cardan ou à réseau phasé en permettant une conception intégrée à la surface du missile, qui fusionne parfaitement avec le corps de l’intercepteur, réduisant ainsi la traînée et la détectabilité, tout en améliorant les performances.

La légèreté et le faible encombrement des composants en métamatériaux, combinés aux capacités de propulsion et d’interception de pointe d’iRocket, offriront des améliorations significatives des performances de mission. Parmi celles-ci :

Performances améliorées de l’intercepteur : un pointage précis et agile du faisceau pour les capteurs et les communications, améliorant considérablement la précision et l’efficacité

Réduction de la taille, du poids et de la consommation (SWaP) : élimination des composants mécaniques volumineux, permettant des systèmes plus compacts, plus légers et plus économes en énergie, essentiels pour la portée, la vitesse et la manœuvrabilité

Détection du signal et sécurité supérieures : formation de faisceau dynamique et à faible puissance, améliorant le suivi et la communication tout en réduisant les signatures thermique et électromagnétique pour une meilleure pour une meilleure survie dans les environnements contestés

Résilience des communications : connectivité multi-orbite et multi-bande prenant en charge un cadre complet de communications PACE

« Alors que le gouvernement américain cherche à intégrer plus rapidement et plus souplement des technologies commerciales de pointe dans les capacités militaires, au-delà des rigidités des stratégies d’acquisition traditionnelles, notre collaboration avec iRocket répond à ce besoin et démontre comment notre technologie de métamatériaux et leurs fusées avancées peuvent conjointement offrir des capacités de défense essentielles », a déclaré Manny Mora, président-directeur général de Kymeta.

« Nous avons démontré la puissance de nos métamatériaux pour les communications mobiles par satellite multi-orbite. Nous appliquons désormais cette même innovation pour contribuer à résoudre certains des défis les plus complexes de la défense antimissile et de la connaissance du domaine spatial. »

iRocket, leader dans le domaine des technologies de propulsion réutilisables et du développement de missiles et de véhicules spatiaux de nouvelle génération, considère ce partenariat comme un catalyseur pour des capacités révolutionnaires.

« L’intégration de la technologie à métamatériaux de Kymeta est un changement radical pour nos plateformes de missiles et spatiales », a indiqué Asad Malik, fondateur, président et directeur général d’iRocket. « Cette collaboration va nous permettre de construire des systèmes plus intelligents, plus rapides et plus efficaces capables de surpasser les technologies existantes. C’est une étape essentielle pour faire progresser notre mission : fournir des capacités rapides, réactives et réutilisables aux secteurs de la défense et du spatial. »

Cette initiative marque une nouvelle étape dans l’exploitation de technologies avancées pour la sécurité et la défense nationales, en fournissant une capacité d’interception résiliente et en connexion permanente qui soutiendra l’architecture de défense continentale du Golden Dome. Les deux entreprises entameront immédiatement leur développement et leurs essais conjoints, avec des essais d’intégration initiaux prévus pour le second semestre 2026.

