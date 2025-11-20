Cooptation d’un nouvel administrateur

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le Conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de M. René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder à son remplacement en cooptant M. Fabrice Dumonteil en qualité d’administrateur indépendant, avec effet immédiat.

Le Conseil d’administration a par ailleurs nommé M. René Riper en qualité de censeur pour une durée de 3 ans.

La ratification de la cooptation de M. Fabrice Dumonteil pour la durée restant à courir du mandat de M. René Riper, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2027, sera soumise à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2025.

Fabrice Dumonteil, 51 ans, est le fondateur et Président Directeur Général d’Eiffel Investment Group (Eiffel), un fonds d’investissement gérant environ 8 milliards d’euros. Une part significative de son portefeuille est investi dans le domaine de la transition énergétique : production d’électricité et de gaz renouvelables, géothermie, stockage d’énergie, efficacité énergétique, recyclage, etc.

Auparavant, Fabrice a notamment été Directeur financier de Neuf Cegetel, principal concurrent d’Orange sur le marché français des télécommunications fixes et Internet, alors coté sur Euronext Paris. Il était en charge des finances et des opérations de fusions-acquisitions.

Il a débuté sa carrière comme consultant en stratégie au Boston Consulting Group.

Fabrice est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Déborah Schwartz

Relations Presse

01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com









