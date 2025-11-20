GENFIT : Information financière du troisième trimestre 2025 et point sur les activités de la Société  

Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 119,0 millions d’euros au 30 septembre 2025

39,2 millions d’euros de revenus pour les neuf premiers mois de 2025, incluant un paiement d’étape de 26,5 millions d’euros à la suite de l’approbation du prix et du remboursement d’Iqirvo® (élafibranor) dans trois marchés européens majeurs

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 20 novembre 2025 – GENFIT (Nasdaq et Euronext : GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui ses résultats financiers1 du troisième trimestre et fait un point sur les activités de la Société.

Situation de Trésorerie

Au 30 septembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 119,0 millions d’euros contre 107,5 millions d’euros au 30 juin 2025 et 81,8 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Nous prévoyons que notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie couvrent nos dépenses opérationnelles et dépenses en capital au-delà de la fin de 2028 et permettent ainsi le développement de notre portefeuille axé sur l'ACLF et le financement de nos besoins généraux. Cette estimation est basée sur les hypothèses et les programmes actuels et ne tient pas compte des événements exceptionnels. Cette estimation suppose : (i) la réception de futurs paiements d’étapes commerciaux significatifs en application de l’accord de licence avec Ipsen et qu’Ipsen atteindra les seuils de vente attendus et (ii) la réception de tous les versements complémentaires au titre de l’accord de partage de redevances (Royalty Financing) avec HCRx.

Lors des neuf premiers mois de 2025, l’utilisation de la trésorerie résulte principalement de nos efforts de recherche et développement consacrés aux programmes de notre portefeuille focalisé sur l’ACLF d’une part (soit notamment aux programmes VS-01, G1090N2, SRT-015, CLM-022 et VS-02 HE), et d’autre part à notre programme GNS561 dans le cholangiocarcinome (CCA). Cette consommation de trésorerie a notamment été compensée par la réception d’un paiement d’étape de 26,5 millions d'euros reçu en juillet 2025 en application de l’accord de licence et de collaboration avec Ipsen, suite à l’approbation du prix et du remboursement d'Iqirvo® (élafibranor) dans trois marchés européens majeurs3.

Revenus

Les revenus4 des neuf premiers mois de 2025 s’élèvent à 39,2 millions d’euros contre 59,7 millions d’euros pour la même période en 2024.

Les revenus des neuf premiers mois de 2025 ont été principalement générés par l’accord de licence et de collaboration avec Ipsen et comprennent (i) les revenus de redevances sur les ventes mondiales (hors Grande Chine) d'Iqirvo® (élafibranor), à hauteur de 12,6 millions d’euros et (ii) un paiement d'étape de 26,5 millions d'euros suite à l’approbation du prix et du remboursement d'Iqirvo® (élafibranor) dans trois marchés européens majeurs3.

Avancement des programmes de R&D

Portefeuille ACLF

G1090N2 – Une étude clinique de Phase 1 « First-in-Human », menée auprès de volontaires sains, est en cours. Les données de sécurité qui résulteront de cette étude sont attendues pour la fin de cette année. Des premiers marqueurs d'efficacité issus d’essais fonctionnels ex vivo sont attendus à la même période.

SRT-015 – Les travaux actuels sur une formulation améliorée visent à accroître l’exposition. Sous réserve d'une évolution positive, un premier essai clinique chez l'homme pourrait être lancé dès le second semestre 2026.

CLM-022 – Les expériences en cours visent à confirmer l'efficacité thérapeutique à l'aide de différents modèles de maladies pertinentes pour l’AD et l'ACLF, ainsi qu'à démarrer le développement de la formulation et les premières études toxicologiques en 2025. Sous réserve de nouvelles avancées, un premier essai clinique chez l'homme pourrait être lancé au premier semestre 2027.

VS-02-HE – Nous prévoyons de développer le VS-02-HE sous forme de formulation orale unique conçue pour agir dans l'intestin, où l'ammoniac est principalement produit, minimisant ainsi son absorption systémique tout en réduisant les taux de glutamine dans le cerveau. L'achèvement des études non cliniques et le développement de la formulation sont prévus d'ici fin 2025. Sous réserve de confirmation, un premier essai clinique chez l'homme pourrait être lancé au second semestre 2027.

Autres indications dans lesquelles le pronostic vital peut être engagé

GNS561 dans le CCA – Les données de l'essai clinique de phase 1b actuellement en cours sont attendues pour la fin de l’année 2025.

VS-01-HAC dans les Troubles du Cycle de l’Urée et les Acidémies Organiques (indication pédiatrique) – Les données de l'étude pivot de toxicologie juvénile chez les miniporcs de Göttingen sont attendues avant fin 2025. À la suite de l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF, des travaux précliniques supplémentaires sont et seront menés avant le passage en clinique. Plus d’informations sur les travaux précliniques en cours et sur ce passage potentiel en développement clinique sont attendues avant la fin de l'année 2025.

Cholangite Biliaire Primitive (PBC)

Comme indiqué à l’occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre d'Ipsen5, Iqirvo® (élafibranor) continue d'afficher une croissance solide sur les marchés américain et européen dans le domaine de la PBC.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies.

Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier.

L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (élafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.6

Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH).

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

