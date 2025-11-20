Bitget bate un nuevo récord con un volumen acumulado de operaciones con futuros sobre acciones de 5 mil millones de dólares

VICTORIA, Seychelles, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Bitget , la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció un nuevo hito para su línea de productos de futuros bursátiles de rápido crecimiento y supera los 5 mil millones de dólares en volumen acumulado de operaciones. Este logro se produce solo una semana después de superar la barrera de los 3 mil millones de dólares , lo que pone de manifiesto la acelerada demanda mundial de futuros sobre acciones tokenizadas.

Este aumento en la actividad refleja el impulso del mercado bursátil estadounidense, en el que el crecimiento impulsado por la IA, los beneficios récord del 3.er trimestre y el renovado interés por los líderes tecnológicos siguen captando la atención de los operadores. Entre la variedad de futuros sobre acciones de Bitget, MicroStrategy (MSTR) lideró con un volumen acumulado de 1.400 millones de dólares, seguida de Tesla (TSLA) con mil millones de dólares y Apple (AAPL) con 472 millones de dólares, lo que destacó el gran interés tanto por las criptomonedas como por los gigantes tecnológicos de reconocida trayectoria.

En la actualidad, Bitget cotiza más de 30 futuros perpetuos con margen en USDT vinculados a las principales acciones estadounidenses y ofrece un apalancamiento de hasta 25 veces más y comisiones de trading altamente competitivas del 0,0065 %. A medida que se acelera la adopción de las acciones tokenizadas, Bitget ha lanzado una reducción del 90 % en las comisiones de trading por tiempo limitado en todos los pares de futuros sobre acciones. La promoción estará vigente hasta el 31 de enero y ofrece tanto a los usuarios nuevos como a los existentes la oportunidad de operar con las principales acciones a un costo muy bajo mientras descubren la eficiencia, la flexibilidad y el acceso sin interrupciones que ofrecen los futuros sobre acciones tokenizadas.

Este rápido crecimiento refuerza la visión de bolsa universal (UEX) de Bitget: una plataforma única en la que los usuarios pueden hacer transacciones sin problemas entre productos de criptomonedas nativas y mercados financieros tradicionales con una sola cuenta unificada. La expansión de los futuros sobre acciones, junto con los tokens de acciones tokenizadas, acercan a Bitget a su objetivo de hacer que los mercados a nivel mundial sean más accesibles, más fáciles de entender y más rentables.

“Haber superado los 5 mil millones de dólares de manera tan rápida demuestra que los operadores no solo prueban diferentes formas de operar, sino que adoptan los futuros sobre acciones tokenizadas como parte de sus estrategias de trading”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Los futuros sobre acciones ofrecen a los usuarios la flexibilidad de las criptomonedas con exposición a las empresas que siguen a diario. Es una combinación potente que refleja exactamente para lo que la UEX está diseñada”.

A medida que más inversores buscan formas de operar con activos tradicionales con la velocidad, liquidez y accesibilidad propias de las criptomonedas, Bitget continúa ampliando su oferta en la confluencia de ambos mundos, al construir la infraestructura financiera para una nueva era de inversión mundial.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens, acciones tokenizadas, fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros activos del mundo real. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

