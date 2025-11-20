Bitget franchit un nouveau cap avec 5 milliards de dollars de volume cumulé sur les contrats à terme adossés à des actions

VICTORIA, Seychelles, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, annonce ce jour un nouvel accomplissement pour sa gamme de produits à croissance rapide dans le domaine des contrats à terme sur actions, avec un volume cumulé de transactions dépassant les 5 milliards de dollars. Cette réussite intervient une semaine seulement après avoir franchi la barre des 3 milliards de dollars , soulignant l’accélération de la demande mondiale pour les contrats à terme sur actions tokenisés.

Cette dynamique reflète l’élan du marché boursier américain, porté par la croissance liée à l’IA, des résultats record au troisième trimestre et un regain d’intérêt pour les grands noms de la tech de la part des traders. Au sein de l’offre de contrats à terme sur actions de Bitget, MicroStrategy (MSTR) domine avec 1,4 milliard de dollars de volume cumulé, suivie de Tesla (TSLA) avec 1 milliard et d’Apple (AAPL) avec 472 millions, confirmant l’attrait conjoint pour les crypto-actifs et les poids lourds technologiques.

Bitget propose actuellement plus de 30 contrats à terme perpétuels sur marge USDT liés aux principales actions américaines, offrant un effet de levier pouvant atteindre 25x et des frais de négociation très compétitifs de 0,0065 %. Alors que l’adoption des actions tokenisées s’accélère, Bitget a lancé une réduction exceptionnelle de 90 % sur les frais de trading de toutes les paires de contrats à terme sur actions. Cette promotion, valable jusqu’au 31 janvier, permet aux nouveaux comme aux utilisateurs existants de négocier des actions phares à coût très réduit tout en bénéficiant de la souplesse, de l’efficacité et de l’accès 24 heures sur 24 qu’offrent les contrats à terme sur actions tokenisés.

Cette croissance rapide s’inscrit pleinement dans la vision UEX de Bitget : proposer une plateforme unifiée où les utilisateurs peuvent passer sans friction entre produits crypto natifs et marchés financiers traditionnels, le tout via un seul compte intégré. L’expansion des contrats à terme sur actions, parallèlement aux jetons d’actions tokenisés, rapproche Bitget de son objectif de rendre les marchés mondiaux plus accessibles, plus compréhensibles et plus rentables.

« Franchir les 5 milliards aussi vite démontre que les traders ne se contentent plus d’explorer ces produits : ils intègrent réellement les contrats à terme sur actions tokenisés dans leurs stratégies », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Ces contrats à terme offrent la flexibilité de la crypto tout en offrant une exposition directe aux entreprises qu’ils suivent au quotidien. C’est une combinaison puissante, qui reflète exactement ce que l’UEX est censé offrir. »

Alors que de plus en plus d’investisseurs cherchent des moyens de négocier des actifs traditionnels avec la rapidité, la liquidité et l’accessibilité propres à la crypto, Bitget continue d’étendre son offre à l’intersection de ces deux univers, bâtissant l’infrastructure financière d’une nouvelle ère d’investissement mondial.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, desservant plus de 120 millions d’utilisateurs et leur donnant accès à des millions de jetons cryptographiques, d’actions tokenisées, d’ETF et d’autres actifs du monde réel, tout en offrant un accès en temps réel au cours du Bitcoin , de l’ Ethereum , du XRP et d’autres cryptomonnaies, le tout sur une seule et même plateforme. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, à l’interopérabilité entre les jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et à un accès plus large aux actifs du monde réel. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est une application financière conçue pour rendre la crypto simple, sûre et intégrée au quotidien. Au service de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle fait le pont entre la blockchain et la finance réelle, offrant une plateforme tout-en-un pour entrer et sortir du marché, trader, gagner de l’argent et payer en toute simplicité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .