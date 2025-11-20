Bitget מנתצת אבן דרך חדשה עם נפח מסחר מצטבר של 5 מיליארד דולר בחוזים עתידיים על מניות

ויקטוריה, איי סיישל, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על אבן דרך חדשה עבור קו מוצרי החוזים העתידיים למניות שלה הצומח במהירות, עם נפח מסחר מצטבר שעלה אל מעבר לקו של 5 מיליארד דולר. ההישג מגיע שבוע בלבד לאחר חציית רף ה-3 מיליארד דולר, מה שמדגיש את הביקוש העולמי המואץ לחוזים עתידיים לאסימונים מבוססי מניות.

הזינוק בפעילות משקף את המומנטום של שוק המניות האמריקאי, בו צמיחה המונעת בידי בינה מלאכותית, רווחים שוברי שיאים ברבעון השלישי ועניין מחודש במובילים טכנולוגיים ממשיכים למשוך את תשומת ליבם של הסוחרים. מבין קו החוזים העתידיים על המניות של Bitget, MicroStrategy (MSTR) הובילה עם נפח מצטבר של 1.4 מיליארד דולר, אחריה Tesla (TSLA) עם מיליארד דולר ו-Apple (AAPL) עם 472 מיליון דולר, מה שמציב את הזרקורים על התיאבון החזק לקריפטוגרפיה אבל גם לענקיות טכנולוגיה ותיקות.

Bitget מציעה כיום יותר מ-30 חוזים עתידיים נמשכים עם שולי USDT הקשורים למניות אמריקאיות מובילות, והם מציעים מינוף של עד פי 25 ועמלות מסחר תחרותיות במיוחד של 0.0065%. עם ההאצה באימוץ האסימונים ההוניים, Bitget השיקה הפחתה של 90% בעמלות המסחר לזמן מוגבל בכל זוגות החוזים העתידיים של המניות. המבצע בתוקף עד ה-31 בינואר, והוא מעניק למשתמשים חדשים וקיימים כאחד את ההזדמנות לסחור במניות מובילות בעלות נמוכה במיוחד, תוך בדיקת היעילות, הגמישות והגישה מסביב לשעון המוצעים עבור חוזים עתידיים של אסימוני מניות.

הצמיחה המהירה הזו מחזקת את חזון הבורסה האוניברסלית (UEX) של Bitget: פלטפורמה אחת שבה משתמשים יכולים לעבור בצורה חלקה בין מוצרים קריפטוגרפיים מקומיים לשווקים פיננסיים מסורתיים תחת חשבון מאוחד אחד. ההתרחבות של חוזי עתיד למניות, לצד טוקני מניות מוקנים, מקרבה את Bitget למטרתה להפוך שווקים גלובליים לנגישים יותר, להבנה ויעילים יותר מבחינת עלות.

"חציית 5 מיליארד דולר במהירות כזו מראה שהסוחרים לא רק משחקים, אלא מאמצים חוזי עתיד על מניות טוקניים כחלק מאסטרטגיות המסחר שלהם," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "חוזי עתיד למניות נותנים למשתמשים את הגמישות של קריפטו עם חשיפה לחברות שהם עוקבים אחריהן מדי יום. זו שילוב עוצמתי, והוא משקף בדיוק את מה ש-UEX נועד לספק."

ככל שיותר משקיעים מחפשים דרכים לסחור בנכסים מסורתיים במהירות, נזילות ונגישות קריפטוגרפית, Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה בצומת שני העולמות, ובונה את התשתית הפיננסית לעידן חדש של השקעות גלובליות.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet, היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשטוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ- 80 מיליון משתמשים ומציעV פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

