ビットゲット (Bitget)、株式先物の累計取引高が50億ドル (約7,850億円) に達し、新たなマイルストーンを達成

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は本日、急成長中の株式先物商品ラインにおいて、累積取引高が50億ドル (約7,850億円) を突破し、新たなマイルストーンを達成したことを発表した。 この達成は 30億ドル (約4,710億円) の大台突破 からわずか1週間後のことで、トークン化株式先物に対する世界的な需要の高まりを浮き彫りにしている。

このアクティビティ急増は、AI主導の成長、記録的な第3四半期収益、そしてテクノロジーリーダー企業への関心再燃が引き続きトレーダーの注目を集めている、米国株式市場のモメンタムを反映している。 ビットゲットの株式先物商品ラインアップでは、マイクロストラテジー (MicroStrategy)(MSTR) が累計取引高14億ドル (約2,198億円) で首位を占め、テスラ (Tesla)(TSLA) が10億ドル (約1,570億円)、アップル (Apple)(AAPL) が4億7,200万ドル (約741億円) と続いた。これらは、暗号資産と長い経歴を持つ大手テクノロジー企業の両方に対する強い需要を浮き彫りにしている。

ビットゲットは現在、米国トップ株に連動するUSDTマージン永久先物を30以上上場しており、最大25倍のレバレッジと、0.0065%という極めて競争力のある取引手数料を提供している。 トークン化株式の採用が加速する中、ビットゲットは全株式先物ペアを対象に期間限定で 取引手数料90%割引 を開始した。 このプロモーションは1月31日まで実施され、超低コストで主要株式を取引すると同時に、トークン化株式先物がもたらす効率性、柔軟性、24時間アクセスを探索する機会を、新規・既存ユーザー双方に提供する。

この急成長は、単一統合アカウントのもと、ユーザーが暗号資産ネイティブ商品と従来の金融市場をシームレスに行き来できるプラットフォームの実現を目指すという、ビットゲットのユニバーサル取引所 (UEX) 構想を強化している。 株式先物の拡大は、トークン化株式トークンと相まって、ビットゲットが掲げる「グローバル市場へのアクセス容易化・理解促進・コスト効率化」という目標に近づく一歩となる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「取引高がこれほど短期間で50億ドル (約7,850億円) を突破したのは、トレーダーの皆さまが、トークン化株式先物を単なる遊びではなく、本格的な取引戦略の一環として採用している証拠です。」 「株式先物は、ユーザーに暗号資産の柔軟性と共に、日常的に注目している企業へのエクスポージャーを提供します。 これは強力な組み合わせであり、UEXが提供すべきものをまさに具現しています。」

ますます多くの投資家が、暗号資産ネイティブのスピード、流動性、アクセシビリティを活用しながら従来の資産を取引する方法を模索する中で、ビットゲットは両世界の交差点での提供商品を拡大し続け、新たなグローバル投資時代の金融インフラを構築している。

ビットゲットについて

2018年に設立された ビットゲット は、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、 ビットコイン (Bitcoin) 価格 、 イーサリアム (Ethereum) 価格 、 XRP価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、およびリアルワールドアセットへのより幅広いアクセスにより、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、 ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンの軌道とリアルワールド金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグであるLALIGAの東部、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号資産パートナーを務め、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の普及を推進している。 ビットゲットはそのグローバル・インパクト戦略に沿い、 ユニセフ (UNICEF) と手を組み、2027年までに110万人へのブロックチェーン教育を支援している。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界で最もスリリングな選手権の1つである モトGP (MotoGP™) の独占暗号通貨取引所パートナーとなっている。

詳しくは以下にアクセスされたい： ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道担当者向け問い合わせ先： media@bitget.com

リスクについての警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の 利用規約 を参照されたい。