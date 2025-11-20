Bitget, 주식 선물 누적 거래량 50억 달러 돌파하며 새로운 이정표 달성





빅토리아 세이셸, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget 이 빠르게 성장 중인 주식 선물 상품군이 누적 거래량 50억 달러를 돌파하는 새로운 이정표를 달성했다고 오늘 발표했다. 이번 성과는 30억 달러를 넘어선 지 불과 일주일 만에 나온 것으로, 토큰화된 주식 선물에 대한 전 세계적 수요가 가속화되고 있음을 보여준다.

이 같은 거래 증가세는 미국 증시의 흐름과 맞물려 나타난 현상으로, AI 주도 성장, 3분기 사상 최고 실적, 기술주에 대한 투자 심리 회복이 투자자들의 관심을 끌고 있다. Bitget의 주식 선물 종목 중에서는 마이크로스트래티지(MSTR)가 누적 거래량 14억 달러로 가장 앞섰고, 이어 테슬라(TSLA)가 10억 달러, 애플(AAPL)이 4억 7,200만 달러를 기록하며 암호화 자산과 전통 기술 대기업 모두에 대한 강한 투자 수요가 확인됐다.

Bitget은 현재 미국 주요 기업 기반의 USDT 마진 무기한 선물 30종 이상을 상장하고 있으며, 최대 25배 레버리지와 0.0065%의 경쟁력 있는 거래 수수료를 제공한다. 토큰화된 주식 상품 채택이 빨라지는 가운데, Bitget은 모든 주식 선물 거래쌍에 대해 한시적으로 거래 수수료 90% 인하를 시행했다. 이번 프로모션은 1월 31일까지 진행되며, 신규 및 기존 사용자 모두가 초저가 거래 환경 속에서 대표 주식 종목을 거래하고, 토큰화된 주식 선물이 제공하는 효율성, 유연성, 24시간 접근성을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

이 같은 빠른 성장은 Bitget이 추구하는 유니버설 익스체인지(UEX) 비전을 더욱 강화하고 있다. 즉, 암호화폐 기반 상품과 전통 금융상품을 하나의 통합 계정 안에서 매끄럽게 오갈 수 있는 단일 플랫폼을 구축하는 것이다. 주식 선물 상품 확대와 토큰화된 주식 토큰의 병행 제공은 Bitget이 글로벌 금융시장의 접근성, 이해도, 비용 효율성을 모두 높이고자 하는 목표에 한 걸음 더 다가섰음을 보여준다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “50억 달러를 이렇게 빠르게 돌파한 것은 트레이더들이 단순히 시험해보는 수준이 아니라, 토큰화된 주식 선물을 실제 거래 전략의 일부로 채택하고 있다는 의미”라며 “주식 선물은 사용자가 매일 주목하는 기업에 대한 익스포저를 제공하면서도 암호화폐 특유의 유연성을 누릴 수 있게 해주는 강력한 조합이며, 이는 바로 UEX가 제공하도록 설계된 가치”라고 말했다.

전통 자산을 암호화폐 기반의 속도, 유동성, 접근성으로 거래하려는 투자자가 늘어나는 가운데, Bitget은 두 세계가 만나는 지점에서 상품을 확장하며 새로운 글로벌 투자 시대를 위한 금융 인프라를 계속 구축해 나가고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요