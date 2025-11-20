Bitget quebra novo marco com US$ 5 bilhões em volume acumulado de negociação de futuros de ações

VICTORIA, Seychelles, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal Bolsa Universal (UEX) do mundo, anunciou hoje um novo marco para sua linha de produtos futuros de ações de rápido crescimento, ultrapassando US$ 5 bilhões em volume acumulado de negociação. A conquista ocorre apenas uma semana após ultrapassar a marca de US$ 3 bilhões , destacando a aceleração da demanda global por futuros de ações tokenizadas.

O aumento da atividade espelha o dinamismo do mercado de ações dos EUA, onde o crescimento impulsionado por IA, os lucros recordes do terceiro trimestre e o renovado interesse por líderes de tecnologia continuam a chamar a atenção dos traders. Entre a linha de futuros de ações da Bitget, a MicroStrategy (MSTR) liderou com US$ 1,4 bilhão em volume acumulado, seguida pela Tesla (TSLA) com US$ 1 bilhão e pela Apple (AAPL) com US$ 472 milhões, destacando o forte apetite tanto por criptomoedas quanto por gigantes tradicionais de tecnologia.

Atualmente, a Bitget lista mais de 30 futuros perpétuos com margem de USDT vinculados às principais ações dos EUA, oferecendo até 25x de alavancagem e taxas de negociação altamente competitivas de 0,0065%. À medida que a adoção de ações tokenizadas acelera, a Bitget lançou uma redução de 90% na taxa de negociação por tempo limitado em todos os pares futuros de ações. A promoção vai até 31 de janeiro e oferece tanto a novos quanto aos atuais usuários a oportunidade de negociar ações de ponta a custo ultrabaixo, enquanto exploram a eficiência, flexibilidade e acesso 24 horas por dia oferecidos pelos futuros de ações tokenizadas.

Esse crescimento acelerado reforça a visão da Bitget sobre a Bolsa Universal (UEX): uma plataforma única onde os usuários possam se mover de forma fluida entre produtos nativos de criptomoedas e mercados financeiros tradicionais sob uma única conta unificada. A expansão dos futuros de ações, junto com tokens de ações tokenizadas, aproxima a Bitget de seu objetivo de tornar os mercados globais mais fáceis de acessar, entender e mais econômicos.

"Ultrapassar US$ 5 bilhões tão rapidamente mostra que os traders não estão apenas experimentando — eles estão adotando futuros de ações tokenizadas como parte de suas estratégias de negociação", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Os futuros de ações oferecem aos usuários a flexibilidade das criptomoedas, com exposição às empresas que acompanham diariamente. É uma combinação poderosa e reflete exatamente o que a UEX foi projetada para oferecer."

À medida que mais investidores buscam maneiras de negociar ativos tradicionais com velocidade, liquidez e acessibilidade nativas de criptomoedas, a Bitget continua expandindo sua oferta na interseção de ambos os mundos, construindo a infraestrutura financeira para uma nova era de investimentos globais.

