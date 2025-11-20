Bitget 创下 50 亿美元股票期货累计交易额新纪录

塞舌尔维多利亚, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所（UEX） Bitget 今日宣布，其快速增长的股票期货产品线创下新里程碑，累计交易额已突破 50 亿美元。 这一成就距 突破 30 亿美元大关仅过去一周 ，凸显了全球对代币化股票期货需求正在加速增长。

交易活动的激增与美国股市的强劲势头相呼应——在美股市场，由人工智能驱动的增长、创纪录的第三季度财报以及市场对科技龙头股重新燃起的投资热情，仍持续吸引着全球交易者的关注。 在 Bitget 的股票期货产品阵容中，MicroStrategy（MSTR）以 14 亿美元的累计交易额位居榜首，其次是特斯拉（TSLA）的 10 亿美元和苹果（AAPL）的 4.72 亿美元，凸显了市场对加密货币以及老牌科技巨头的强劲需求。

Bitget 目前上线了 30 余种与美国顶级股票挂钩的 USDT 保证金永续期货合约，提供高达 25 倍的杠杆，以及极具竞争力的 0.0065% 的交易费率。 随着代币化股票的采用率加速提升，Bitget 推出限时优惠，所有股票期货交易对的 手续费立减 90% 。 本次优惠活动将持续至 1 月 31 日，为新老用户提供以超低成本交易优质股票的机会，同时体验代币化股票期货所带来的高效性、灵活性以及全天候交易特性。

这一快速增长进一步印证了 Bitget 对于全景交易所（UEX）的愿景：用户可在单一平台上通过统一的账户，于加密原生产品与传统金融市场之间无缝流转。 股票期货业务的拓展，以及代币化股票产品的推出，正推动 Bitget 逐步实现其目标，即让全球市场更易进入、更易理解且更具成本效益。

“如此迅速突破 50 亿美元大关，表明交易者并非浅尝辄止，而是已将代币化股票期货纳入其交易策略体系中。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “股票期货既为用户提供了加密货币般的灵活性，又让他们能投资于日常关注的企业。 这种强强联合，恰恰体现了全景交易所的设计初衷。”

随着越来越多投资者寻求以加密原生的速度、流动性和可操作性来交易传统资产，Bitget 仍在拓展其在两大领域交汇处的产品服务，为新时代全球投资构建金融基础设施。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，作为全球最大的全景交易所（UEX），为超过 1.2 亿用户提供服务，用户可在单一平台上访问数百万种加密代币、代币化股票、交易所交易基金（ETF）及其他现实世界资产，并实时获取 比特币价格 、 以太坊价格 、 瑞波币（XRP）价格 及其他加密货币价格。 该生态系统致力于通过其人工智能驱动的交易工具、在比特币、以太坊、Solana 和 BNB Chain 上实现的代币跨链互操作性，以及拓宽现实资产接入渠道，帮助用户实现更智能的交易。 在去中心化方面， Bitget Wallet 作为一款日常金融应用，旨在让加密货币变得简单安全，融入日常金融生活中。 其目前服务超过 8000 万用户，将区块链与现实金融无缝衔接，提供集出入金、交易、收益获取和支付于一体的全方位平台。

Bitget 正通过战略合作推动加密货币的普及。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA） 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。 为践行其全球影响力战略，Bitget 已与 UNICEF 携手，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 在赛车运动领域，Bitget 是 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴，该赛事是全球最激动人心的赛事之一。

风险警告：数字资产的价格并不稳定，可能出现重大波动。 建议投资者仅投入他们所能承受损失的资金。 任何投资的价值可能会受各种因素影响，且可能无法实现投资的财务目标，甚至可能无法收回投资的本金。 在做出投资决策前，应当始终寻求独立的财务建议，并审慎考虑自身的财务经验和财务状况。 过去的业绩无法可靠地反映未来业绩。 Bitget 对可能发生的任何损失不承担责任。 本文包含的任何内容均不应被理解为财务建议。 如需了解更多信息，请参阅我们的 使用条款 。