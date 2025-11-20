Bitget 股票期貨累積成交量達 50 億美元，突破新里程碑

塞舌爾維多利亞, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) Bitget 今天宣佈其迅速增長的股票期貨產品線創下新里程碑，累積成交量突破 50 億美元。 此成就距離 突破 30 億美元關口 僅時隔一週，突顯全球對代幣化股票期貨的需求正迅速攀升。

交易飆升反映美股市場走勢，人工智能 (AI) 驅動的增長、破紀錄的第三季度收益，以及重燃對科技巨頭的興趣，持續吸引交易者密切關注。 在 Bitget 股票期貨列陣中，MicroStrategy (MSTR) 以 14 億美元累積成交額領先，Tesla (TSLA) 以 10 億美元緊隨其後，Apple (AAPL) 則達到 4.72 億美元，顯示市場對加密貨幣及傳統科技龍頭企業的需求甚殷。

Bitget 目前提供超過 30 種與頂尖美股掛鈎的 USDT 保證金永續期貨，提供高達 25 倍槓桿比率及極具競爭力的 0.0065% 交易費用。 隨著代幣化權益產品應用日益廣泛，Bitget 就全線股票期貨交易對限時 減免 90% 手續費 。 推廣優惠持續至 1 月 31 日，讓新舊用戶都能以超低成本交易頂級股票，同時體驗代幣化股票期貨的有效執行、靈活配置及全天候交易特性。

此迅速增長鞏固了 Bitget 的全景交易所願景：透過單一統一帳戶，讓用戶在加密原生產品與傳統金融市場間無縫銜接的一站式交易平台。 股票期貨及代幣化股票產品的擴展，使 Bitget 加強推進讓全球市場更易接入、更易理解、更具成本效益的宏大目標。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「如此迅速突破 50 億美元大關，足證交易者正將代幣化股票期貨作為交易策略的一部分，而非玩票性質。」 「透過股票期貨，用戶得以接觸到每日關注的企業，同時享受加密交易的靈活性。 這是一個強大的組合，正好體現了全景交易所設計的初衷。」

隨著越來越多投資者尋求以加密原生級別的速度、流動性及可及性來交易傳統資產，Bitget 持續拓展雙軌融合領域的產品佈局，為新世代全球投資構建金融基礎設施。

