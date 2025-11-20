CRCAM Alpes Provence : Déclaration_Annulation_CCI_20112025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025

Suite à l'annulation de 9 872 certificats coopératifs d’investissement émis par CRCAM Alpes Provence, à compter du 20 novembre 2025, le nombre de titres en circulation est modifié comme suit :

- Ancien nombre de titres : 699.136

- Nombre de titres annulés : 9.872

- Nouveau nombre de titres : 689.264

- Motif : Annulation d'actions auto-détenues

- Libellé : CRCAM ALP.PROV.CCI

- Code Euronext : FR0000044323

- Mnémonique : CRAP

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers

Pièce jointe