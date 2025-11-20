Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation déclare une distribution

TORONTO, 20 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: NPS) – Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») annonce une distribution payable le 12 décembre 2025 aux détenteurs d’actions de catégorie A inscrits à la fermeture des bureaux le 28 novembre 2025.

Catégorie d’actions Symbole boursier Montant par action Actions de catégorie A NPS 0,12500

La Société propose aux détenteurs d’actions de catégorie A un régime de réinvestissement des distributions qui permet aux détenteurs d’actions de catégorie A de réinvestir automatiquement les distributions, sans commission, et de bénéficier des avantages de la croissance composée. Les détenteurs d’actions de catégorie A peuvent s’inscrire à un régime de réinvestissement des distributions en contactant leur conseiller en placements.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Ninepoint, consultez le site Web www.ninepoint.com/fr/ ou communiquez avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com