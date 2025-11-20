새 글로벌 연구: 분석 대상 전 세계 도시의 83%에서 위험한 야간 폭염 증가… 더 억압적이고 더 자주 발생

워싱턴, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 파리협정의 1.5°C 상승 한계선을 넘지 않기 위한 방지에 세계 각국의 지도자들이 집중해 온 가운데, 전 세계 주요 100개 도시의 가장 위험한 여름 기상 조건을 종합적으로 분석한 새로운 과학 연구는 억압적일 정도로 무더운 날씨 동안 많은 도시에서 야간 최저기온이 낮 동안의 평균 최고기온보다 최대 10배 빠르게 상승하고 있음을 밝혔다.

기후 회복력 연구기관 Climate Resilience for All이 발표한 연구 “Extreme Heat and the Shrinking Diurnal Range: A Global Evaluation of Oppressive Air Mass Character and Frequency (극한 폭염과 일교차 축소: 전 세계 억압적 기단의 특성과 빈도 분석)”는 1994년부터 2024년까지 30년간의 기상 데이터를 분석했으며, 인간 건강에 가장 위험한 두 가지 기상 조건, 즉 건조하고 뜨거운 ‘건조 열대(DT)’ 기단과 덥고 습한 ‘습윤 열대(MT)’ 기단을 집중적으로 살펴보았다.

기존에는 주로 낮 동안의 최고기온이나 평균기온 상승을 기준으로 열 노출을 평가해 왔다. 그러나 이번 연구는 폭염 대응 및 예방 정책에서 급격히 증가하는 ‘더운 밤’의 위협을 명확하게 고려해야 한다는 시급한 필요성을 강하게 시사한다.

전 세계, 지역별, 도시별 데이터 시각화 자료는 이 링크를 통해 확인할 수 있다.

이번 분석에서 다음과 같은 결과가 도출되었다:

전 세계 곳곳에서 야간 기온 상승과 낮과 밤 기온 차 감소가 뚜렷하게 나타남

연구 대상 도시의 83% 에서 지속적인 야간 기온 상승이 관측되고 있다.

에서 지속적인 야간 기온 상승이 관측되고 있다. 야간 기온이 가장 빠르게 상승하는 지역은 호주 멜버른(건조 열대 기단)으로, 5.36년에 1°C씩 상승하고 있으며, 두바이(UAE·습윤 열대 기단)는 8.81년에 1°C씩 상승하고 있다. 습윤 열대 기단(MT) 상황에서 낮과 밤의 기온 차 감소 폭이 가장 큰 도시는 산타마리아, 업핑턴, 서울, 사마르칸트, 파리, 쿠웨이트시티, 포틀랜드, 아바단이다. 낮밤 기온 차 감소가 나타난 도시 수는 지역별로 다음과 같다: 아프리카: 15개 중 13개 아시아: 22개 중 18개 중남미: 11개 중 10개 유럽: 12개 중 7개 중동: 5개 중 5개 북미: 16개 중 14개 오세아니아: 11개 중 9개 건조 열대 기단(DT) 상황에서 낮과 밤의 기온 차가 가장 크게 줄어든 도시는 멜버른, 아가디르, 서울, 뭄바이, 카이로, 룩소르, 쿠웨이트시티, 산티아고이다. 낮밤 기온 차 감소가 나타난 도시 수는 지역별로 다음과 같다: 아프리카: 14개 중 10개 아시아: 22개 중 13개 중남미: 11개 중 7개 유럽: 6개 중 4개 중동: 7개 중 6개 북미: 14개 중 11개 오세아니아: 9개 중 5개 일부 지역에서는 건조 열대 기단이 해당 지역 도시에서 거의 나타나지 않기 때문에 차이가 비교적 약하게 나타난 것으로 보인다.







극한 폭염 발생 빈도의 증가

30년에 걸친 이번 연구 기간 동안, 여름철 습윤 열대 (MT) 기단 패턴은 중남미, 오세아니아, 아프리카에서 50%에 가깝거나 그 이상 증가했으며, 전 세계적으로는 37% 증가했다.

(MT) 기단 패턴은 중남미, 오세아니아, 아프리카에서 50%에 가깝거나 그 이상 증가했으며, 전 세계적으로는 37% 증가했다. 같은 기간 건조 열대(DT) 기단 패턴은 13% 증가했으며, 가장 큰 증가는 호주에서 나타났고 그 수치는 29%였다.

기후학자이자 Climate Resilience for All의 최고 폭염과학 자문이자 이번 연구의 책임 저자인 래리 칼크스타인 (Larry Kalkstein)은 “이번 분석 전까지 우리는 가장 위험한 기단 안에서 야간 더위가 얼마나 빠르게 상승하고 있는지 알지 못했다”며 “여름철 응급실 방문을 유발하는 폭염이 어떻게 변화하고 있는지, 우리가 이 문제를 논할 때 무엇을 간과하고 있는지를 이해하는 것이 매우 중요하다”고 말했다.

Climate Resilience for All의 CEO 캐시 보먼 맥라오드 (Kathy Baughman McLeod)는 “이번 분석이 도시와 보건 리더들이 24시간 폭염 위기를 보다 긴급하게, 보다 넓은 관점에서 바라보도록 움직이는 계기가 되기를 바란다”며 “이 연구는 우리가 극한 폭염을 이해하는 데 있어 놓치고 있던 중요한 사각지대를 밝혀냈다”고 말했다.

야간 기온이 높으면 인체는 충분히 열을 식히지 못해 열탈진, 탈수, 심혈관 스트레스 위험이 커진다. 폭염으로 인해 수면이 방해되면 몸이 낮 동안의 열 노출에서 회복할 수 있는 능력을 잃게 되어 질병과 사망 위험이 더욱 높아진다. 이러한 위험은 특히 노인, 여성, 환기 시설이 열악한 주거환경에 사는 사람들에게 크게 나타난다.

현재의 폭염 경보 시스템은 낮 동안의 최고기온에 집중하고 있으며, 야간 기온의 영향을 과소평가하고 있다. 이번 연구는 변화하는 기온 패턴을 보건당국과 정책결정자들이 반드시 반영해야 한다고 강조하며, 야간에 거의 완화되지 않는 고강도 폭염이 여러 날 지속될 가능성이 높아지는 현실에 대응해 지역별 맞춤 폭염 경보 시스템을 강화할 것을 제안한다.

