ZenaTech firma oferta para adquirir empresa de topografía en Utah, expandiendo Drone como Servicio en el mercado de infraestructura solar

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones empresariales tecnológicas, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía comercial y cartografía 3D con sede en Utah, bien establecida, especializada en procesamiento LiDAR, captura de datos habilitada por drones y clientes de desarrollo de instalaciones solares a gran escala. Esta adquisición representa la entrada estratégica de ZenaTech en el mercado de infraestructura solar en rápida expansión, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para servicios avanzados de datos aéreos para desarrolladores dedicados a la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de parques solares y otros proyectos de energía solar.

"Entrar en el sector de desarrollo y mantenimiento solar comercial es un hito importante para ZenaTech", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "La infraestructura solar requiere topografía de alta precisión y estrategia rápida de datos. Esta adquisición incorpora de inmediato estas capacidades a nuestra plataforma Drone as a Service y nos expande hacia este mercado sin explotar, ofreciendo soluciones escalables basadas en drones que aumentarán la eficiencia y la velocidad".

La firma objetivo aporta experiencia comprobada en tecnología operativa de drones, tanto en topografía como en procesamiento de datos de drones para grandes proyectos solares comerciales. Con profundo conocimiento en escaneo LiDAR, cartografía 3D y flujos de trabajo integrados con drones, la empresa respalda la cartografía de alta fidelidad del terreno, la planificación del sitio y la visualización virtual de proyectos, entregando datos críticos a los principales desarrolladores solares a nivel nacional. Al combinar sus capacidades de captura y procesamiento de datos mediante drones con las herramientas de análisis y automatización patentadas de ZenaTech, así como con los drones ZenaDrone, la plataforma combinada permitirá tiempos de respuesta más rápidos, mayor precisión de los datos y un alcance más amplio de los servicios.

Según Grand View Horizon, el mercado de sistemas de energía solar en Norteamérica está creciendo a más del 15% anual. A pesar de la rápida expansión, muchos desarrolladores solares todavía dependen en gran medida de la topografía manual y los métodos tradicionales de evaluación del sitio, lo que crea oportunidades significativas para que la automatización basada en drones reduzca costos, mejore la precisión y acelere los plazos del proyecto.

Actualmente, ZenaTech, ha completado doce adquisiciones en EE.UU. como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drone como Servicio (DAAS) para finales del segundo trimestre de 2026. El modelo DaaS ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible, bajo demanda o por suscripción, a servicios de drones para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociados a la propiedad. Al adquirir empresas de servicios consolidadas y rentables, listas para integrar innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red DaaS global multiservicio, respaldada por clientes existentes y por flujos de ingresos recurrentes.

