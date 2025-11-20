Mobix Labs, 데니스 체 및 ACE Equity Partners International·Asia-IO·ACE SO4 상대로 2억 5천만 달러 이상 손해배상 회수를 위한 법적 조치 착수

캘리포니아주 어바인, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 급성장세의 반도체 및 방위 기술 기업인 Mobix Labs, Inc. (나스닥: MOBX, 이하 “Mobix”)가 미국 델라웨어 형평법원(Delaware Court of Chancery)에 검증된 소장 (Verified Complaint)을 제출했다고 오늘 발표했다. 이 소장은 틱 양 체 ( Tik Yang Tse, 데니스 체로도 알려짐), ACE Equity Partners International, Asia-IO Equity Partners International, ACE SO4 Holdings Limited가 사기 행위, 고의적 허위 진술, 그리고 ACE의 구속적 투자 의무를 규정한 계약 위반을 저질렀다고 주장하고 있다.

소장에 따르면 이번 소송은 “피고 ACE가 계약상 자금을 제공해야 했던 3,000만 달러의 금융을 제공하지 않은 데서 비롯된다”고 명시되어 있다. 또한 소장은 “ACE는 구독계약(Subscription Agreement)에 따라 제공해야 했던 3,000만 달러를 결코 지급하지 않았다”고 밝히고 있다.

소장은 데니스 체(Denis Tse)에 대해 구체적인 혐의를 제기하며, 그가 “본 소장에서 주장된 협상 및 허위 진술에 직접 관여했으며” 또한 “구독계약(Subscription Agreement)을 체결하도록 원고를 고의적으로, 의도적으로, 그리고 허위로 유도했다”고 주장하고 있다.

소장에 따르면, 체는 ACE와 그 계열사가 대규모 투자를 이행할 재정적 능력을 갖추고 있다고 반복적으로 주장했으나, Mobix는 이러한 진술이 사실이 아니며 오해를 불러일으키는 내용이었다고 보고 있다. 또한 피고들이 Mobix의 자료와 명성을 이용해 자신들에게 이익을 취하는 동시에, Mobix와의 연관성과 지원이 있는 것처럼 허위 인상을 조성했다고 소장은 주장한다.

Mobix는 2억 5천만 달러 이상의 손해배상과 징벌적 손해배상을 청구하고 있으며, 또한 ACE가 약정한 3,000만 달러의 지분 투자를 이행하도록 하는 특정 이행 명령도 요청하고 있다.

피고들은 아직 소송에 대한 답변을 제출하지 않았다. 위 내용은 모두 검증된 소장(Verified Complaint)에 기초한 주장으로, 법원이 아직 판단을 내리지 않은 상태이다.

Mobix Labs, Inc. 소개

캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 Mobix Labs는 차세대 통신 시스템을 위한 첨단 무선 및 유선 연결, RF, 스위칭, 필터링 기술을 제공하는 비(非)팩리스 반도체 기업이다. Mobix의 솔루션은 항공우주, 방위산업, 5G, 의료, 산업용 및 기타 고신뢰성 시장을 지원하고 있다. 자세한 정보는 mobixlabs.com에서 확인할 수 있다.

미래예측 진술 및 소송 관련 유의 안내

이 보도자료에는 1995년 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995), 1933년 증권법(Section 27A), 1934년 증권거래법(Section 21E)의 의미 내에서 “미래예측 진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. 미래예측 진술에는 회사의 법적 청구, 검증된 소장(Verified Complaint)에서 요구하는 손해배상·구제·조치, 소송의 예상 진행 과정·시기·결과, 회사의 사업 전략·운영 실적·재무 전망 등 과거 사실이 아닌 모든 진술이 제한 없이 포함된다. 이러한 진술은 현재의 기대, 추정, 가정, 신념에 기반하며, 회사가 통제할 수 없는 다양한 알려진·알려지지 않은 위험, 불확실성, 요인들로 인해 실제 결과가 명시적 또는 묵시적으로 표현된 내용과 현저하게 다를 수 있다.

이러한 위험과 불확실성에는 다음 요소들이 포함되나 이에 국한되지는 않는다. 즉 소송 및 분쟁 해결 프로세스의 본질적 예측 불가능성과 관련된 위험을 비롯해 회사가 요구하는 손해배상 또는 형평적 구제를 얻지 못할 가능성, 소송의 시기·비용·결과와 관련된 위험, 유동성·운영·재무실적·자본 조달과 관련된 위험, 고객 수요 및 시장 상황, 공급망 및 제조 관련 위험, 경쟁 압력, 그리고 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 연차보고서(Form 10-K), 분기보고서(Form 10-Q), 현시보고서(Form 8-K) 등에서 설명된 기타 요인들이 이에 해당한다.

이 보도자료에서 언급된 법적 사안은 Mobix Labs, Inc.(“Mobix”)가 델라웨어 형평법원(Delaware Court of Chancery)에 제출한 검증된 소장(Verified Complaint)에 포함된 주장과 관련된 것이다. 피고의 행위, 청구의 성격, 또는 요구되는 구제에 대한 모든 설명은 해당 소장에 제기된 주장에만 기반한다. 이러한 주장은 아직 법정에서 입증되지 않았으며, 피고 측이 이의를 제기할 수 있으며, 사법 절차를 통해 판단될 예정이다. 본 보도자료의 어떠한 내용도 검증된 소장에서 제기된 주장 이외의 부정행위를 피고가 저질렀다고 단정하거나 암시하려는 의도를 갖고 있지 않다.

이 보도자료에 포함된 미래예측 진술 및 소송 관련 진술은 본 자료 발표일 기준으로만 유효하다. Mobix는 적용 법률이 요구하는 경우를 제외하고, 본 자료 이후 발생하는 사건·상황·변화를 반영하여 미래예측 진술, 소송 관련 진술 또는 기타 공시 내용을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 독자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.

언론 연락처:

Chris Lancaster

clancaster@mobixlabs.com