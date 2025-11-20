Mobix Labs 對 Denis Tse、ACE Equity Partners International、Asia-IO 及 ACE SO4 提起訴訟，追討超過 2.5 億美元的損害賠償

加州爾灣, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 發展迅速的半導體及國防科技公司 Mobix Labs, Inc.（NASDAQ: MOBX）（「Mobix」）今天宣布，已向特拉華州衡平法院（Delaware Court of Chancery）提交經核實的起訴狀，指控 Tik Yang Tse（又名 Denis Tse）、ACE Equity Partners International、Asia-IO Equity Partners International 和 ACE SO4 Holdings Limited 涉及欺詐行為、故意作出不實陳述，以及違反對 ACE 具有約束力的投資義務契約。

經核實的起訴狀指稱，是次訴訟「源於被告 ACE 未能履行注資義務，按契約協定提供 3,000 萬美元的融資」，該項融資與 Mobix 於 2023 年進行的業務合併有關。 起訴狀指出，「ACE 從未按照認購協議的規定，提供所需的 3,000 萬美元融資。」

起訴狀對 Denis Tse 提出了具體指控，聲稱他「親身參與了本案中所指控的談判及不實陳述」，並且「明知故犯，蓄意以虛假方式誘使原告簽訂認購協議」。

起訴狀指控 Tse 一再聲稱 ACE 及其聯營公司具備財務能力履行一項重大的投資，而 Mobix 認為這些說法不實並且具有誤導性。 起訴狀還指控被告利用 Mobix 的資料和聲譽謀取私利，同時營造出關聯和支持的假象。

Mobix 尋求超過 2.5 億美元的損害賠償及懲罰性賠償，並要求 ACE 具體履行義務，提供其承諾的 3,000 萬美元股權投資。

被告人尚未就此作出回應。 以上所有描述均基於經核實起訴狀中的指控，該起訴狀尚未經法院裁決。

關於 Mobix Labs, Inc.

Mobix Labs 是一間總部位於加州爾灣的無廠半導體公司，致力為下一代通訊系統提供先進的無線及有線連接、無線射頻（RF）、切換及過濾技術。 我們的解決方案為航空航天工業、國防、5G、醫療、工業和其他高可靠性市場提供支援服務。 欲了解更多資訊，請瀏覽 mobixlabs.com。

前瞻性陳述及訴訟警示通知

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）、《1933 年證券法》（Securities Act of 1933）第 27A 條，以及《1934 年證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第 21E 條所界定的「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述包括但不限於有關該公司法律申索的陳述；在經核實起訴狀中所要求的損害賠償、補償或救助；訴訟的預期進程、時間安排或結果；該公司的業務策略、營運表現及財務展望；以及任何其他並非歷史事實的陳述。 前瞻性陳述基於當前的預期、估計、假設和信念，並受到許多已知和未知風險、不確定性和因素的影響，當中許多因素超出公司可控制的範圍，這些因素可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。

這些風險及不確定因素包括但不限於以下各項：與訴訟及爭議解決程序本質上不可預測性相關的風險；公司可能無法獲得所尋求的損害賠償或公平救助的可能性；訴訟所需的時間、涉及的成本和結果；與公司流動資金、營運、財務表現及取得資本相關的風險；客戶需求及市場狀況；供應鏈與製造風險；所面對的競爭壓力；以及該公司向美國證券交易委員會（「SEC」）所提交的文件，當中包括最近期 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告及 8-K 表格當前報告中所述的其他因素。

本新聞稿中所提及的法律事宜，與 Mobix Labs, Inc.（「Mobix」）於特拉華州衡平法院（Delaware Court of Chancery）提交經核實的起訴狀中所載的指控有關。 所有描述被告行為、索賠性質或所尋求救助的陳述，均僅根據該起訴狀中的指控而作出。 這些指控尚未經法院證實，被告仍可對此提出異議，並將會透過司法程序解決。 本新聞稿無意表述或暗示，任何被告在經核實起訴狀所載的指控以外有任何不當的行為。

本新聞稿中的前瞻性陳述及與訴訟相關之陳述，僅代表截至本新聞稿發布日期時的資訊。 除適用法律另有規定外，Mobix 不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述、與訴訟相關之陳述或披露其他內容的責任，以反映本新聞稿發布日期後所發生的事件、情況或發展。 我們提醒讀者切勿過度依賴此等陳述。

媒體聯絡人：

Chris Lancaster

clancaster@mobixlabs.com