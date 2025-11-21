SALI חושפת מערכת שרשרת אספקה משודרגת חוצת גבולות עבור שווקי המזרח התיכון

ג'ינחואה, סין, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SALI, יצרנית גלובלית של אביזרים לכלי עבודה חשמליים וכלי עבודה ידניים, הכריזה על השקת מערכת שרשרת אספקה ​​חוצת גבולות משודרגת המותאמת למזרח התיכון, שמטרתה לשפר את מהירות האספקה, לייעל את תהליכי המכס ולהפוך מוצרים לזמינות עבור מפיצים אזוריים ומשתמשים תעשייתיים. שיפור זה מסמן צעד משמעותי בהתרחבותה המתמשכת של SALI במזרח התיכון, והוא מגיב ישירות לביקוש הגובר במהירות באזור לכלי עבודה תעשייתיים אמינים.

כלי החשמל האלחוטיים המקצועיים של SALI

מערכת שרשרת האספקה ​​המשופרת במזרח התיכון תוכננה להציע פתרונות לאתגרים אזוריים עם לוגיסטיקה חוצת גבולות. המערכת, הממוקמת במחסן בשטח של 8,000 מ"ר עם קיבולת של 12,000 מ"ק, שומרת על מלאי קבוע לעיבוד ומשלוח באותו היום. SALI גם השיגה ערוצי שחרור מכס מיוחדים למוצרים המצוידים בסוללות, השיגה שיעור עמידה ב-99.6% והפחיתה משמעותית את זמני האספקה ללקוחות ברחבי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטאר ושווקים שכנים.

מחסן SALI המקושר ישירות

כדי לתמוך עוד יותר בשותפים האזוריים, SALI תקים מרכז שירותי שיווק באפריקה שיספק הכשרה טכנית, שירות לקוחות, הדגמות מוצרים וסיוע שיווקי מקומי. מרכז זה יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי הרב-לשוני של SALI, ששבעים אחוזים מהם עם יותר משמונה שנות ניסיון, כדי לספק תמיכה מגיבה ברחבי היבשת.

SALI מצהירה שתמשיך להשקיע בחדשנות לוגיסטית ובשירות מקומי כדי לחזק את שיתוף הפעולה ארוך הטווח עם שותפים בסעודיה, כווית, איחוד האמירויות, קטאר ומדינות נוספות במזרח התיכון, ובכך לסייע בהאצת הפיתוח התעשייתי האזורי באמצעות כלים אמינים ותמיכה יעילה בשרשרת האספקה.





כלי העבודה של SALI בערב הסעודית

אודות SALI:

SALI, תחת .Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd, היא מותג כלים עולמי המציע אביזרי כלי עבודה חשמליים, כלי עבודה ידניים וכלים פנאומטיים. מוצרי SALI , שהוקמה בשנת 2010, נמכרים ביותר מ-160 מדינות, ומהימנים על ידי אנשי מקצוע ברחבי העולם באיכות ובאמינות.

