Ackermans & van Haaren trading update 3T2025: excellents résultats des participations principales, perspectives 2025 confirmées

Cher actionnaire,
Monsieur, Madame,
Ackermans & van Haaren a publié un trading update concernant le troisième trimestre 2025:
- Excellents résultats des participations principales au troisième trimestre
- Confirmation des perspectives solides pour l'ensemble de l'année 2025
- Position de trésorerie nette de 437 million d'euros
veuillez trouver ci-joint notre communiqué.
Meilleures salutations,
Ackermans & van Haaren
Pièce jointe
- AvH trading update 3T25 - excellents résultats des participations principales, perspectives 2025 confirmées