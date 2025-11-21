Ackermans & van Haaren trading update 3T2025: excellents résultats des participations principales, perspectives 2025 confirmées

 | Source: Ackermans & van Haaren Ackermans & van Haaren

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,


Ackermans & van Haaren a publié un trading update concernant le troisième trimestre 2025:

  • Excellents résultats des participations principales au troisième trimestre
  • Confirmation des perspectives solides pour l'ensemble de l'année 2025
  • Position de trésorerie nette de 437 million d'euros

veuillez trouver ci-joint notre communiqué.


Meilleures salutations,

Ackermans & van Haaren


Pièce jointe


Attachments

AvH trading update 3T25 - excellents résultats des participations principales, perspectives 2025 confirmées

Recommended Reading