Ackermans & van Haaren Trading Update 3Q25: uitstekende resultaten van de kernparticipaties, FY2025 vooruitzichten bevestigd

Ackermans & van Haaren publiceert een trading update over het derde kwartaal van 2025:
- Uitstekende resultaten van de kernparticipaties in het derde kwartaal
- AvH bevestigt de sterke vooruitzichten voor het volledige jaar 2025
- Netto kaspositie van 437 miljoen euro
- AvH trading update 3Q25 - uitstekende prestaties van de kernparticipaties, FY2025 vooruitzichten bevestigd