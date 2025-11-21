Ackermans & van Haaren Trading Update 3Q25: uitstekende resultaten van de kernparticipaties, FY2025 vooruitzichten bevestigd

 Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren publiceert een trading update over het derde kwartaal van 2025:

  • Uitstekende resultaten van de kernparticipaties in het derde kwartaal
  • AvH bevestigt de sterke vooruitzichten voor het volledige jaar 2025
  • Netto kaspositie van 437 miljoen euro

gelieve bijgevoegd ons persbericht te vinden.


AvH trading update 3Q25 - uitstekende prestaties van de kernparticipaties, FY2025 vooruitzichten bevestigd

